طريقة بسكويت العشر دقائق بالشوكولاته لذيذ بنفس طعم البيتي فور

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت العشر دقائق من أفضل وأشهر أنواع البسكويت الذي اشتهرت به عدد من شيفات الطبخ وصناعة الحلويات، فهو نوع من البسكويت الخفيف لا يحتاج إلى وقت أو جهد كثير، وسر تسميته ببسكويت العشر دقائق يرجع إلى أن تحضيره لا يأخذ غير 10 دقائق وايضا تسويته لا تأخذ أكثر من عشر دقائق، لذلك فهو محبوب لدى ربات البيوت وتعتمد صنعه في المنزل تناوله مع الافطار وهو قريب في طعمه إلى البيتي فور، سنتعرف على طريقة تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة ومميزة.

طريقة بسكويت العشر دقائق

نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق الحلويات.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

تحضير بسكويت العشر دقائق

في وعاء الخلاط قومي بخفق كل من السكر والزبدة حتى تتحول إلى خليط كريمي القوام لونه فاتح، ثم ضيفي إليه بيضة مع الفانيليا وقومي بخفقهم مرة أخرى في الخلاط أو في المضرب الكهربائي.

ثم نجهز المكونات الجافة ضعي الدقيق مع الملح مع بيكنج بودر وقلبي مكونات مع بعضها البعض جيدا.

ثم يصب مكونات الجافة على مزيج البيض مع تقليب بشكل تدريجي حتى يتحول خليط البيض إلى عجينة متماسكة القوام.

ويترك الخليط في الثلاجة حتى يتماسك بشكل أكبر لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم بعد ذلك يتم تشكيل العجينة بالسكين أو بقطاعة البسكويت وفق الشكل الذي ترغبين في.

ترص قطع البسكويت في الصينية مبطنة بورق الزبدة أو مدهونة بالزبدة مسحه قليلة.

مع ترك مسافة بين كل قطعة بسكوت والآخرى لمنع التصاق البسكويت بينهم عندما يتضاعف حجمها.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق حتى يأخذ

البسكويت لون ذهبي، ثم يخرج من الفرن ويترك جانباً حتى يبرد ثم يقدم.