فوائد لا تنتهي.. تناول الجوز كل يوم تحسن صحة القلب والأوعية الدموية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الجوز من المكسرات اللذيذة المفيدة، يتم استخرجها من بنات شجرة الجوز، توجد في جوف غطاء صلب حيث أنها مفيدة جدا لصحة الإنسان لاسيما المخ، تساعد على تنشيط الذاكرة، وتمنع الإصابة بأمراض القلب، ويقاوم البؤر السرطانية في الجسد، يعتبر الجوز من المكسرات التي تحتوي على الأحماض الدهنية المفيدة.

فوائد تناول الجوز يوميا لصحه الجسم

تناول الجوز بشكل يومي مفيد جدا للجسم، ويعمل على مد الجسم بالطاقة والفيتامينات المتعددة، ويسعد على حماية القلب من الأمراض التاجية ويقلل من معدلات الوفاة بنسبة 10%، ويساعد على دعم الصحة من جميع الجهات، فيشاعد على الوقاية من الامراض، ويعمل على عدم ظهور علامات الشيخوخة،

يعمل الجوز على الشعور بالاملاء والشبع، لأنها يحتوي على بعض الأحماض والفيتامينات التي يحتاجها الجسم مثل (Omega3)، وفيتامين ه، بالإضافة إلى احتواءه على معادن ومضادات للاكسدة بنسبة كبيرة مقارنة بالاطعمة الأخرى، وتحتوي على الكوليسترول النافع،بالإضافة إلى أنه يساعد على انخفتاض مستوى ضغط الدم في الجسم، وتنمو شجرة الجوز في جميع دول العالم، ولكن أساسها وجودها على حوض البحر المتوسط.

فوائد الجوز لجسم الإنسان

الجوز يدعك الظائف والخلايا التي توحد في المخ، ويساعد من نشاط القدرات العقلية، بالإضافة إلى زيادة التركيز والذاكرة، ويساعد على الوقاية من أمراض الزهايمر والصرع والخرفان.

يحتوي الجوز على عناصر أساسية لصحة العظام مثل النحاس، والفسفور، وتساعد الأحماض الدهنية التي توجد به على سرعة امتصاص الكالسيوم في الجسم. يساعد على أنتظام مستوى السكر في الدم، لاحتوائه على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة، ويعتبر عامل مهم للحماية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، ويحذر من الإفراط من تناولة. يساعد على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، يؤدي إلى تحسين وظائف المعدة وإزالة السموم ومعالجة حالات الإمساك وعسر الهضم.

مخاطر تناول الجوز