هاتف جديد توأم آيفون 15...الهاتف الخارق بمميزات جبارة والسعر مفاجأة

مواصفات Tecno Spark Go 2024

يمتلك هاتف Tecno Spark Go 2024 الكثير من المميزات بالمقارنة مع السعر المنخفض الذي تم الإعلان عنه وهو يصل إلى سعر 3000 جنيه مصري، حيث يأتي الهاتف بتصميم مربع ويحتوي على وحدة كاميرا مربعة على اللوحة الخلفية، كما يعمل زر الطاقة كماسح ضوئي لبصمات الأصابع، أما من الأمام يحتوي Spark Go 2024 على فتحة قطع مركزية على شكل ثقب مع ميزة Dynamic Port التي تعمل بشكل مشابه لـ Dynamic Island من Apple وتقوم بإظهار الإشعارات، كما يتميز الهاتف الذكي بشاشة 6.56 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز، كما يحتوي Tecno Spark Go 2024 على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مقترنة بعدسة AI، بجانب وجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، تم تجهيز الجهاز بمكبرات صوت ستريو مزدوجة تم ضبطها بواسطة DTS والتي تعد بإصدار صوت أعلى بنسبة 400%، يعمل Tecno Spark Go 2024 بمعالج Unisoc T606 ويحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD، وهو مدعم ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 10 وات عبر منفذ USB-C. يعمل الهاتف الذكي على واجهة المستخدم HiOS 13 المستند إلى Android 13، كما يحمل المتغير الأساسي 3 جيجابايت + 64 جيجابايت وتم الإعلان عن السعر التمهيدي للهاتف وهو 2480 جنيه مصري.