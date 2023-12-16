طريقة جهنمية للتخلص من تشققات القدمين...وصفة منزلية تساعدك على تنعيم القدمين

وصفات للتخلص من تشققات القدمين

إذا كنت تعانين من تشققات القدمين وتريدين تجربة بعض الطرق الطبيعية لإزالة طبقة الجلد المتصلبة اليك بعض الخطوات التي سوف تساعدك على الحصول على قدمين ذات نعومة فائقة:

1- في البداية يجب عليك أن تقومي بتعبئة حوض صغير بالماء الدافئ وبعدها أضيفي ملعقتين من ماء الورد أو زيت الزيتون.

2- قومي بغمر قدميك في الماء لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة لتليين طبقة الجلد المتصلبة.

3- قومي باستخدام حجر القدم لتدليك القدمين بلطف وإزالة الجلد الميت، ولكن زيادة الضغط حتى لا تتسبين في جرح القدم.

4- بعد انتهاء عملية التقشير يجب ترطيب القدمين بمرطب طبيعي وذلك لمنع جفافهما وتعويض القدم بالرطوبة وعدم حدوث جفاف لها.

5- يجب استخدام كمية مناسبة من مرطب القدم ويمكنك استخدام زبدة الشيا أو زيت جوز الهند أو ما تفضلينه.

6- يجب تدليك القدمين بشكل دائري مع التركيز على المنطقة التي سبق تقشيرها.

7- قومي بتدليك القدمين لمدة 5-10 دقائق لتساعد على امتصاص المرطب وتحسين الدورة الدموية.

8- يجب ترك القدمين لمدة بسيطة حتى تمتص المرطب بشكل سريع وبعدها قومي بارتداء الجورب.

نصائح للحفاظ على قدمك ناعمة

1- يحب غسل القدمين بالماء الفاتر والصابون بشكل يومي، وتجفيفهم بشكل جيد بفوطة قطنية.

2- أيضا يجب استخدام مرطب يومي على القدمين، خاصة في المناطق الجافة والتشققات.

3- يفضل ارتداء جوارب قطنية ناعمة بعد وضع المرطب، وذلك للحفاظ على الرطوبة وتجنب أي احتكاك بالحذاء.

4- تقليم الأظافر بشكل منتظم له دور هام في الحفاظ على شكل القدمين

5- يفضل ارتداء الأحذية المريحة الخفيفة والمناسبة لحجم قدميك، وتجنبي ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة أو ارتداء أحذية ضيقة.