دلعي جوزك كل يوم .. ضعي الفازلين والموز مرة واحدة على هذا المكان قبل النوم بهذه الطريقة والنتيجة هتبهرك جامد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت الوصفات الطبيعية على جميع مواقع التواصل الإجتماعي بسبب النتيجه الفعالة التي نحصل عليها من أول استخدام وأصبح البحث عن هذه الخلطات لعلاج جميع مشاكل الشعر والبشره، لكي تتخلصي من أي مشكلة في شعرك أو بشرتك عليك بوصفه زيت الزيتون والموز التي تحتوي على عناصر وفيتامينات رهيبة تخلصك من أي عيب داخل جسمك حيث أن هذة الوصفة غنية بالفيتامينات والمعادن كما أن زيت الزيتون ملء أحماض دهنية صحية.

خطوات تحضير زيت الزيتون والموز