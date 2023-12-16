قولي وداعاً لصالونات التجميل جبنالك سر التخلص من تشققات الكعوب من البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر تشقق كعب القدمين هو مشكلة شائعة تصيب الكثير من الناس، وعادة ما تحدث نتيجة جفاف الجلد، أو نقص الترطيب، أو كثرة المشي حافي القدمين، أو ارتداء الأحذية الضيقة، ويمكن أن تؤدي تشققات كعب القدمين إلى ألم والتهاب، وقد تجعل المشي أمراً صعباً، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم طرق طبيعية للتخلص من التشققات.

طرق التخلص من تشققات الكعب

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من تشققات كعب القدمين، وتشمل هذه الطرق ما يلي:

الترطيب

يعد الترطيب من أهم الخطوات للتخلص من تشققات كعب القدمين، حيث يساعد على إعادة بناء الجلد التالف وترطيبه، ويمكن استخدام كريمات الترطيب التجارية أو الكريمات المصنوعة منزلياً، ومن أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها لترطيب كعب القدمين ما يلي:-

زبدة الشيا: تحتوي زبدة الشيا على خصائص مرطبة طبيعية تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها

زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا تساعد على حماية القدمين من الجفاف والالتهابات.

زيت اللوز الحلو: يحتوي زيت اللوز الحلو على خصائص مرطبة ومضادة للأكسدة تساعد على حماية القدمين من الجفاف والعوامل الخارجية.

نقع القدمين

يساعد نقع القدمين في الماء الدافئ على تقشير الجلد الميت وترطيب القدمين، ويمكن إضافة بعض الأعشاب أو المواد الطبيعية إلى الماء الدافئ لتعزيز الفوائد العلاجية، ومن أفضل الواد الطبيعية التي يمكن إضافتها إلى الماء الدافئ ما يلي:-

الملح الإنجليزي: يساعد الملح الإنجليزي على تقشير الجلد الميت وإزالة السموم من الجسم.

الخل: يساعد الخل على تفتيح البشرة وتبييضها.

الليمون: يحتوي الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على حماية القدمين من الالتهابات.

فرك القدمين

بعد نقع القدمين، يمكن فركهما بلطف بحجر الخفاف أو فرشاة القدمين لإزالة الجلد الميت، ويجب مراعاة عدم فرك القدمين بقوة حتى لا تتسبب في تفاقم التشققات.

ارتداء الجوارب القطنية

يساعد ارتداء الجوارب القطنية على الحفاظ على رطوبة القدمين أثناء النوم.

تجنب المشي حافي القدمين

يجب تجنب المشي حافي القدمين، وخاصة في الأماكن الجافة أو المليئة بالأشواك أو الحصى، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إصابة القدمين وتشققها.