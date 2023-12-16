طريقة عمل بخاخ التفتيح الفوري يجعلك أكثر نضارة ويقضي على الاسمرار والتجاعيد للأبد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر بخاخ التفتيح الفوري من أفضل مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، فهو يعطي ترطيب عميق للبشرة، ويقوم بتفتيح الوجه بسرعة كبيرة لتتمتعي ببشرة أكثر شبابا وحيوية، وهو مستخلص طبيعي رائع يمنح البشرة النعومة ويقضي على التجاعيد نهائياً ويحافظ على نعومة ونضارة البشرة ويجعلها مشرقة طول الوقت، وهو رائع في تبييض المناطق الداكنة بالجسم ويعطي لها رائحة عطرية جميل، وسوف نتعرف من خلال موقع دوت الخليج الإخباري، على طريقة عمل بخاخ التفتيح الفوري من أول استخدام بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات عمل بخاخ التفتيح الفوري
يتكون البخاخ من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من منقوع لبان الذكر.
- ربع كوب من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من زيت النعناع.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بخاخ التفتيح الفوري بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يلي:-
- نحضر بخاخ فارغ ونضع به جميع المكونات ونرجها جيداً حتى تتجانس تماماً.
- ثم نقوم برش الوجه صباحاً ومساء بالخليط حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض في أسرع وقت.
- يفضل ترك الخليط على البشرة مدة كافية حتى نحصل على أسرع النتائج وتصبح البشرة ناصعة البياض.
- يفضل استخدام البخاخ كل يوم على البشرة لمده شهر كامل حتى نتخلص من الاسمرار والتجاعيد في أسرع وقت.
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فوائد بخاخ التفتيح الفوري للبشرة
يحتوي البخاخ على العديد من المواد الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع ، ويزيل التجاعيد والاسمرار من البشرة نهائياً، ويقضي على التجاعيد وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة، ويساعد على توحيد لون البشرة ويمنحها النضارة والنعومة التي تحتاج إليها كل سيدة، وهو مفيد في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
ماسك الحليب والنشا لتبييض البشرة
نقوم بخلط ملعقة من النشا مع ملعقة منم الحليب البودرة ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نضيف ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على خليط ثقيل القوام، نقوم بتوزيع الماسك على البشرة وندلك برفق لمدة دقيقتين، بعد ذلك نترك الماسك على البشرة حتى يجف تماماً، ثم قوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.