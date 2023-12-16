طريقة عمل غسول طبيعي للبشرة في البيت ونتيجته رهيبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل غسول طبيعي للبشرة في البيت بأقل التكاليف وبنتيجة لا تأتي بها الغسولات الجاهزة الموجودة في الصيدليات، الغسول ضروري جدًا للبشرة ولا يمكنك استبداله بالصابون العادي المليء بالمواد الكيميائية التي تضر بالبشرة أشد الضرر، لذلك لابد من أن تستخدمي غسول ولكن المشكلة أن أسعار الغسولات زادت لكن لا عليكِ سنعلمك في هذا المقال كيف تقومين بعمل غسول طبيعي في البيت.

طريقة عمل غسول طبيعي للبشرة

نقدم لكِ طريقتين الطريقة الأولى هي شراء صابونة وجه من الصيدلية وتزويدها بعسل أبيض وزيوت طبيعي ليصبح لديكِ صابونة لطيفة جدًا على بشرتك ومغذية ومرطبة، الطريقة الثانية هي تنظيف الوجه بعصير الخيار:

مكونات غسول بصابونة الجليسرين

اشتري صابونة جليسرين من الصيدلية ستجدي سعرها في المتناول.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

خطوات عمل الغسول بصابونة الجليسرين

أحضري وعاء وابشري فيه صابون الجليسرين بالمبشرة العادية.

ارفعي الوعاء في حمام ماء ساخن حتى يذوب الصابون تمامًا.

بعد ذلك أضيفي العسل الأبيض وزيت جوز الهند وزيت الورد وحركي جيدًا.

ابدئي في صب الصابون في قوالب السيليكون، وإذا لم تكن متوفرة لديكِ أحضري وعاء مسطح وادهنيه بزيت جوز الهند ثم صبّي الصابون، وبعد أن يتماسك قطعيه بالسكينة على شكل مربعات بالحجم الذي تريدينه.

اتركي الصابون ليتماسك لمدة يومين كاملين بحيث تضمنين أنه تماسك من الداخل.

بهذا أصبحت الصابونة الناعمة اللطيفة على بشرتك جاهزة للاستخدام، استخدميها من خلال تمشيتها على وجهك وتركها لمدة 10 دقائق ثم اشطفي وجهك وبمجرد مرور الأسبوع الأول ستحصلين على بشرة ناعمة نضرة.

طريقة عمل غسول طبيعي بالخيار

الخيار مقاوم ممتاز للحبوب وينظف البشرة ويتركها ناعمة، يستخدم بالطريقة التالية: