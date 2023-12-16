هيبقى لونك وردي.. كريم الكركدية والحليب لتوريد الخدود في 10 دقائق دون مكياج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أشاد العديد من الأشخاص بكريم الكركدية مع الحليب كثير، نظرا لكونه من الوصفات التي تعطي نتائج مبهرة خاصة في حال الالتزام بتطبيق هذه الوصفة بشكل منتظم، ويرجع هذا النجاح إلى احتواء مكونات الوصفة على العديد من العناصر الغذائية التي تعطي البشرة مزيد من الفيتامينات التي تساهم في تفتيح البشرة والقضاء على البقع الداكنة، وسوف نوضح تفاصيل الوصفة خلال السطور القليلة القادمة.
وصفة الكركدية والحليب
تعد هذه الوصفة من أجمل الوصفات التي يمكن استخدامها على البشرة، حيث تعطي إشراقة ونضارة غير مسبوقة للبشرة، لذلك نقدم لكم فيما يلي أهم مكونات هذه الوصفة:
- عدد كوب واحد من الحليب.
- عدد ملعقة كبيرة من العسل.
- حوالي كوب من الكركديه الجاف.
- عصير نصف ليمونة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- عدد ملعقة من جل الصبار.
- عدد ملعقة من زيت الزيتون.
خطوات التحضير
خطوات تحضير وصفة الكركدية سهلة وبسيطة، يمكن ان تقومي بها في المنزل وتكون كالتالي:
- أولا يتم إضافة الحليب إلى الكركدية وتركه لمدة يوم كامل.
- وبعد ذلك يتم تصفية الخليط والقيام بإضافة كل من النشا له.
- ثم القيام برفع هذه المكونات على النار مع التقليب حتى الحصول على قوام كريمي.
- ثم رفع الماسك من على النار وإضافة كل من العسل وجل الصبار إليه مع التقليب حتى تمام الامتزاج.
- وأخيرا مع إضافة زيت الورد ثم التقليب، ثم يتم توزيع الخليط على البشرة ثم غسلها بعد 15 دقيقة.
فوائد الكركدية للبشرة
الكركدية له العديد من الفوائد للبشره التي تتمثل فيما يلي:
- يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها.
كما يقدم تفتيح مثالي للبشرة وإزالة البقع الداكنة.
- هذا بالإضافة إلى القضاء على التصبغات.
- كما يساعد في الحصول على بشرة صافية واكثر اشراقا وجاذبية.