هيبقى لونك وردي.. كريم الكركدية والحليب لتوريد الخدود في 10 دقائق دون مكياج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أشاد العديد من الأشخاص بكريم الكركدية مع الحليب كثير، نظرا لكونه من الوصفات التي تعطي نتائج مبهرة خاصة في حال الالتزام بتطبيق هذه الوصفة بشكل منتظم، ويرجع هذا النجاح إلى احتواء مكونات الوصفة على العديد من العناصر الغذائية التي تعطي البشرة مزيد من الفيتامينات التي تساهم في تفتيح البشرة والقضاء على البقع الداكنة، وسوف نوضح تفاصيل الوصفة خلال السطور القليلة القادمة.

وصفة الكركدية والحليب

تعد هذه الوصفة من أجمل الوصفات التي يمكن استخدامها على البشرة، حيث تعطي إشراقة ونضارة غير مسبوقة للبشرة، لذلك نقدم لكم فيما يلي أهم مكونات هذه الوصفة:

عدد كوب واحد من الحليب.

عدد ملعقة كبيرة من العسل.

حوالي كوب من الكركديه الجاف.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من النشا.

عدد ملعقة من جل الصبار.

عدد ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

خطوات تحضير وصفة الكركدية سهلة وبسيطة، يمكن ان تقومي بها في المنزل وتكون كالتالي: