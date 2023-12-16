تعرف على أهمية زيت الزيتون للشعر ونصائح في طرق استخدامه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون واحد من أهم الزيوت المفيدة ويستخدمه الأشخاص لكثير من الأغراض، ومن أهمها فوائده العديدة للشعر وتأثيره بشكل مذهل، وتتمثل فوائد زيت الزيتون للشعر، حيث يحتوي علي مجموعة متنوعة مفيدة من العناصر الغذائية للشعر، منها وأهمها الأحماض الدهنية الأساسية، والفيتامينات، والمعادن، وفي سياق هذا الموضوع دعونا نوضح لكم أهم فوائد زيت الزيتون وطرق استخدامه للشعر.

فوائد زيت الزيتون للشعر

ترطيب الشعر:

فهو يحتوي على خصائص مرطبة تعمل على ترطيب الشعر الجاف والمتقصف، كما أنه يساعد في حماية الشعر من التلف والجفاف.

فهو يحتوي على خصائص مرطبة تعمل على ترطيب الشعر الجاف والمتقصف، كما أنه يساعد في حماية الشعر من التلف والجفاف. تقوية الشعر:

زيت الزيتون أيضاً يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الشعر من التلف. كما أنه يعمل على تعزيز وتقوية بصيلات فروة الشعر ومنع سقوطه.

زيت الزيتون أيضاً يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الشعر من التلف. كما أنه يعمل على تعزيز وتقوية بصيلات فروة الشعر ومنع سقوطه. علاج قشرة الرأس: يحتوي زيت الزيتون علي فيتامينات تساعد في علاج قشرة الرأس، من خلال إزالة القشور الجافة من فروة الرأس وأيضاً منع تكوينها مرة أخرى.

حماية الشعر من التلف:

يعمل زيت الزيتون على حماية الشعر من التلف، الناتج عن العوامل الخارجية المختلفة، مثل الحرارة وأشعة الشمس، والمواد الكيميائية.

طريقة استخدام زيت الزيتون للشعر

زيت الزيتون له أكثر من طريقة استخدام كالآتي:

يوضع الزيت على فروة الرأس ويفرد جيدًا لمدة 10 دقائق ثم يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو. إضافة زيت الزيتون إلى البلسم أو الشامبو أو الكريم المستخدم. يستخدم مزيج زيت الزيتون مع زيت آخر، مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الخروع، قبل استخدامه على الشعر.

ينصح خبراء التجميل باستخدام زيت الزيتون مرتين للشعر في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.

نصائح في استخدام زيت الزيتون