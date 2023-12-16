المشروب السحري لتخسيس البطن والقضاء علي دهون الجسم كوب واحد يوميًا بدون رجيم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني العديد من الأشخاص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، كما أن هناك أشخاص أخرى يوجد عندها مشكلة احتباس السوائل في الجسم وهذا يعمل على زيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن والشعور بالانتفاخ دائما، و مشكلة احتباس السوائل في الجسم يمكن أن تؤدي إلى تخزين كمية كبيرة من السموم التي تتبعها أمراض كثيرة، ولكن هناك بعض المشروبات التي يمكن تناولها يوميا للتخلص من هذه السوائل الزائدة في الجسم، وسوف نتحدث معكم في هذا المقال عن هذه المشروبات بالتفصيل.

المشروب السحري لتخسيس البطن

هناك الكثير من المشروبات والأعشاب الصحية التي تخلص الجسم من احتباس السوائل بداخله وخاصة في منطقة البطن، كما أنها تعمل على تقليل الوزن وحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، وهذه المشروبات متوفرة في كل منزل ولا نستغنى عنها ابدا وهي كالتالي.

الزنجبيل

الزنجبيل من أكثر الأعشاب الحارقة للدهون، كما أثبتت الدراسات الحديثة أن الزنجبيل له قدره هائلة في منع احتباس السوائل في الجسم وخاصة في منطقة البطن، كما أنه يساعد على هضم الطعام جيدا وعدم الشعور بالانتفاخ، كما يعمل الزنجبيل على طرد جميع السموم الضارة من الجسم عن طريق البول، لهذا ينصح بتناول كوب من الزنجبيل على الريق يوميا قبل الفطور بساعتين وبعد فترة قليلة سوف يظهر الفرق.

الليمون

الليمون هو الشافي والطبيب في كل منزل، فهو يستخدم في كل شيء وأي شيء نافع، حيث يعمل الليمون على طرد البكتيريا ومنع تراكم الالتهابات في المسالك البولية، كما يقلل من الشعور بالانتفاخ وينظم حركة المعدة، كما يحتوي الليمون على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعزز الجهاز المناعي ويقوية، لهذا ينصح بتناول كوب من عصير الليمون الطازج يوميا بدون سكر على الريق قبل الفطور للتخلص من احتباس السوائل في الجسم ولتقليل الوزن أيضا.

القرفة

مشروب القرفة من الأعشاب التي تعمل على طرد السموم المتراكمة في الجسم التي تختزن على هيئة سوائل، وهذا يرجع إلى العناصر الهامة التي تحتوي عليها القرفة، حيث يمكن تناول القرفة من خلال غلي العيدان في كوب من الماء وتناولها في الصباح أو وضع ملعقة من القرفة المطحونة على الشاي الأسود يوميا لمنع احتباس السوائل وزيادة الطاقة في الجسم.