لو عايزة تبقى اجمل واحدة.. كريم حبة البركة السحري هينقل جمالك لحتة تانية خالص

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحتوي بذور حبة البركة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تغذية البشرة بعمق وحمايتها من أضرار البكتيريا والجراثيم التي تتعرض لها بشكل يومي، حيث أثبتت التجارب أن حبة البركة تعمل على تقليل التهابات الجلد ومنع ظهور حب الشباب وتحسين المظهر العام للبشرة، فمن المعروف أن حبة البركة من أهم العناصر والمغذيات الشائعة في منتجات العناية بالبشرة.

خليط حبة البركة للبشرة

يفضل الاستخدام المنتظم لزيت حبة البركة للوجه والبشرة حول العينين نظراً لقدرته على قمع إنتاج صبغة الميلانين في الجلد، ومساهمته في حماية البشرة من أشعة الشمس، وتساعد حبة البركة على تجديد شباب البشرة وجعلها أكثر إشراقاً، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وكذلك خصائصه مضادة للالتهابات والقدرة على ترطيب البشرة، وهذه مكونات الخلطة:

قطرات من زيت حبة البركة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات، قد تشمل فوائد زيت حبة البركة للبشرة إمكانية المساهمة في علاج الصدفية والأمراض الجلدية الالتهابية المختلفة، كما أنه يعمل على تعزيز التئام الجروح في تقليل الالتهابات الجلدية المختلفة المرتبطة بأمراض الأكزيما، ويمكن تحضير الخلطة من خلال الخطوات التالية: