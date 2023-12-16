أعملي بسكويت الشاي السريع في البيت فطار خفيف مع مشروب الصباح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر بسكويت الشاي من أشهر أنواع الحلويات في العالم، وهو من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار ويتميز بسكويت الشاي بمذاقه اللذيذ والشهي وقوامه الهش، وهو من الحلويات التي يمكن تناولها مع الشاي أو القهوة أو الحليب ويحتوي على قيمة غذائية عالية وصحي وسهل الهضم، ويمكن تناول بسكويت الشاي في وجبة الفطور أو العشاء أو تقديمه للضيوف أو إعطاءه للأطفال في المدارس، وسوف نقدم لكم اليوم في هذا المقال واحده من أسهل طرق تحضير بسكويت الشاي، وهي طريقة سهلة وسريعة يمكن لأي شخص إتباعها وتحضيرها بمكونات متوفرة في كل منزل، تابعي معنا الخطوات بالأسفل.

مقادير بسكويت الشاي