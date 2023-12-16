هش ولذيذ.. سينابون القرفة بسر التغطية والصوص اللذيذ مثل الجاهز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سينابون القرفة هو واحدة من أشهر وألذ الحلويات الشهية التي يمكنك تذوقها، إنها عبارة عن لفائف متشابكة لذيذة وناعمة، محشوة بطبقة سميكة من السكر والقرفة والزبدة، وتغطى بطبقة سميكة من الصوص، إن طريقة عمل سينابون القرفة بسيطة وستحتاج إلى عدد قليل من المكونات الأساسية والقليل من الوقت والجهد، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل سينابون القرفة اللذيذة.

سينابون القرفة

المكونات

4 كوب دقيق مخبوزات.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الزبدة.

بيضة واحدة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

للحشوة

كوب وربع من السكر البني.

3 ملاعق كبيرة من القرفة.

ربع كوب من الزبدة الذائبة.

للطبقة الخارجية

2 كوب من السكر البودرة.

3-4 ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل السينابون

في وعاء كبير، قومي بمزج الحليب الدافئ والسكر البني ويمكن أيضًا إضافة الخميرة الفورية.

أضيفي الدقيق والزبدة المذابة والبيض والفانيليا والملح إلى الوعاء وقم بخلطهم جميعًا حتى تتكون عجينة لينة وناعمة.

اعجني العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لمدة 8-10 دقائق حتى تصبح لينة ومرونة.

ضعي العجين في وعاء مدهون بالزيت، واتركي العجين يرتاح لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه.

بعد أن يتضاعف حجم العجينة، افرديها على سطح مرشوش بالدقيق لتصبح قرصًا مستديرًا.

في وعاء صغير، قم بمزج السكر البني والقرفة للحشوة.

قومي بدهن سطح العجين بالزبدة المذابة، ورش الخليط الذي قومتي بتحضيره في الخطوة السابقة على العجين.

ابدأي بلف العجين من أحد الأطراف الطويلة حتى تكون لديك لفة طويلة وضيقة.

قطعي اللفة إلى شرائح سميكة بحوالي 5 سم تقريبًا.

ضعي الشرائح في صينية فرن مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة، واتركي مسافة لأن حجمها يزيد.

قومي بتغطية الصينية بقماشة نظيفة واتركيها ترتاح مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

قومي بخبز السينابون لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً.

قومي بمزج السكر البودرة والحليب والفانيليا في وعاء حتى تمتزج جيدًا، يجب ألا يكون الخليط صلبًا جدًا أو سائلًا جدًا، بل يجب أن يكون بقوام مناسب، وضعيها على السينابون.

وبذلك يكون قد انتهى تحضير سينابون القرفة الشهي واللذيذ، يمكنكِ تناوله مع فنجان قهوة أو عصير.