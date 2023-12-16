هترجع شباب حتى لو عمرك 70 سنة.. عشبة معجزة لا غنى عنها ستعيدك لسن الـ20 مجدداً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم جميع النساء بجمال وشباب البشرة، ولذلك تبدأ بالبحث المستمر عن أفضل المنتجات المستخدمة لحل مشاكل البشرة، وخاصة الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تؤثر بشكل السلبي دائماً على جمال المرأة بشكل ملحوظ، ولذلك قامت العديد من النساء بالبحث عن كيفية إعداد وتحضير الوصفات الطبيعية المستخدمة في حل مشاكل البشرة، وإزالة التجاعيد، والحد من استخدام المستحضرات التجميلية التي تتطلب تكلفة باهظة الثمن، وتؤثر بشكل سلبي على صحة البشرة فيما بعد، فسوف نقوم وفقاً لذلك بإعداد وتحضير وصفة بذور الكتان بكل سهولة في المنزل من خلال إحضار المكونات البسيطة الخاصة، وتوضيح كيفية التحضير بكل وضوح ودقة.

وصفة بذور الكتان

وفقاً للأهمية الكبيرة التي تحتوي عليها بذور الكتان ونظراً لأنها تدخل في العديد من إعداد وتحضير العديد من المستحضرات التجميلية المختلفة والتي يتم بيعها بأسعار مناسبة للجميع فسوف نقوم بإعداد وتحضير أفضل الوصفات الطبيعية باستخدام بذور الكتان من خلال إحضار بعض المكونات التي تتمثل فيما يلي:

نقوم بإحضار ملعقة كبيرة من جل الصبار.

إحضار كبسولة واحدة من فيتامين E.

إحضار عدد 2 ورقة من ورق الغار.

كوب واحد فقط من الماء.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بتحضير وصفة بذور الكتان التي تساعد في التخلص من التجاعيد وإزالة الخطوط الدقيقة بشكل جيد وتساهم في حل معظم مشاكل البشرة من خلال الاستخدام المستمر للوصفة وسوف نقوم بتحضير الوصفة باتباع الخطوات التالية: