وفري فلوسك.. علاج طبيعي سحري هيخلصك من الكلف بسرعة رهيبة مش هتصدقيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظهور الكلف في البشرة يزعج عدد كبير من الأفراد حيث أنه من أحد مشكلات البشر التي يصعب علاجه والتخلص منه بسهولة، و يلجأ الكثير إلى علاجات متنوعة ووصفات كثيرة ولكن لا يوجد نتيجة مطلوبة، لذلك جئنا اليوم بوصفه الالوفيرا لعلاج الكلف، حيث أنها اثبتت فاعلية كبيرة، وقد يظهر الكلف على هيئة بقع بنية في الوجه نتيجه لاسباب كثيرة منها التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويمكن ان يظهر كآثار جانبية لأحد العلاجات الطبية ويظهر عند السيدات في فترة الحمل لذلك سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على الكلف نهائيا.
علاج الكلف بالالوفيرا
يعد جل الالوفيرا او الصبار من أهم الخيارات الشائعة لعلاج الكلف وتصبغات البشرة لأنه يحتوي على سكريات مخاطية تخفف التصبغات، ويحتوي على مركب الأليسين الذي يساعد على تقليل ظهور البقع ويمكن استخدام الوصفة من خلال المكونات التالية:
- قطعة من ورق الصبار واستخراج الجيل من داخلها.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- وملعقه من العسل.
- وملعقة من ماء الورد.
طريقة تحضير وصفة الالوفيرا
طريقة تحضير وصفة الالوفيرا لعلاج الكلف تتمثل في الخطوات التالية:
- احضري اناء وضعي به كمية من الصبار وقومي بمزجها جيدا حتى تصبح سائله.
- ضيفي لها ماء الورد سوف يساعد على الخفق جيدا ثم ضيفي زيت الزيتون والعسل واستمر في خلط المكونات.
- اغسلي البشرة جيدا بالماء الفاتر وجففيه ثم ضعي الوصفة على الوجه واتركيها من 15 الى 20 دقيقة.
- ويمكن ان تقومي بتدليك الوصفه بلطف وبعد مرور الوقت اغسلي الوجه.
- وكرري هذه الوصفة مرتين في الاسبوع لكي تتخلصي من البقع والكلف نهائيا.
فوائد جل الالوفيرا للبشرة
فوائد جل الالوفيرا للبشرة تكون كالتالي:
- يساعد على ازالة الكلف بالاضافة الى ترطيب البشرة وتنعيمها.
يقضي على الاسمرار ويفتح لون البشرة.
- يساعد في الوقاية من منع ظهور الكلف مرة اخرى.
- يعطي البشرة نضارة وجاذبية لتكون أكثر اشراقا.