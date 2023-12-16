من هو أمير الكويت الجديد مشعل الاحمد الجابر الصباح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، عن وفاة أمير الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عام، وكان أمير الكويت الراحل قد حكم 3 سنوات متواصلة البلاد بعد وفاة شقيقه الراحل صباح الأحمد الصباح، وقد أعلن الديوان الأميري والتلفزيون الرسمي الكويتي إنه تم تعيين ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، ومجلس الوزراء ينادي سمو الشيخ مشعل الأحمد أميراً للكويت، لذلك نستعرض لكم من خلال هذا المقال من هو مشعل الاحمد الجابر الصباح أمير الكويت ومن هي زوجة الأمير مشعل الاحمد الصباح، وعدد أبناء الشيخ مشعل الأحمد.

من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت الجديد؟

الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت تولى الحكم في تاريخ 16 ديسمبر 2023، بعد وفاة شقيقه الأمير نواف ال[مد الصباح الذي استمر حكم ثلاثة أعوام، والشيخ مشعل هو الامير السابع عشر لدولة الكويت قبل عصر الاستقلال والأمير السابع بعد الاستقلال، وهو الإبن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

ولد الشيخ مشعل الاحمد في عام 1940 ميلادي، يوم الجمعة 25 من شعبان 1359 في الكويت، والدته هي مريم مريط الحويلة..

درس وتخرج من كلية هندن للشرطة في بريطانيا ثم التحق بوزارة الداخلية الكويتية وتدرج بالمناصب، وأصبح رئيسًا للمباحث العامة (التي تحوَّلت في عهده إلى “أمن الدولة”) برتبة عقيد في عام 1967 حتى عام 1980.

من المناصب التي تولاها هي: “رئيسًا فخريًّا لجمعية الطيَّارين ومهندسي الطيران الكويتية، ورئيسًا فخريًّا للجمعية الكويتية لهُواة اللاسلكي وكان أحدَ مؤسسي الجمعية، وكان رئيسًا لديوانية شعراء النبط، كما تم تعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير وشغل المنصب حتى توليه ولاية العهد.

الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويكيبيديا

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تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، و أصدر الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت أمرًا أميريا في يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 بتزكيته لولاية العهد.

متزوج الشيخ مشعل من الشيخة نورية صباح السالم الصباح، والشيخة منيرة بداح المطيري، ولديه العديد من الابناء والبنات وهم: