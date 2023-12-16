خلطة جبارة.. تنظيف السجاد فى غمضة عين بدون دعك ولا مجهود ولا تكاليف بطريقة عبقرية الجن الازرق ميعرفهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف السجاد فى غمضة عين بدون دعك ، السجاد من المعروف عنه أنه يحتاج إلى اهتمام دائما حتى يصبح نظيفا وجذابا لمن يقوم برؤيته لذلك هو أكثر الأشياء التي ينجذب إليها الأتربة والبقع الداكنة التي يصعب علينا أن نقوم بالتخلص منها مثل مثل القهوة أو البقع التي يسببها الأطفال في سحب العصير أو المأكولات على السجاد وبالأخص السجاد الفاتح، وفي الواقع أن تنظيف هذا النوع من السجاد قد يحتاج إلى مجهود عظيم من ربات البيوت مما يجعلها تقوم بنقل الأثاث من مكان إلى آخر حتى تستطيع غسيل وتنظيف السجادة لكننا اليوم جئنا بطريقة بسيطة جدا إذا وجدتي أي بقعة صعبة ليس في الحقيقة أي معاناة يمكن أن تقوم بمواجهتها، ولكن سوف تحصلين على وصفه سحريه وطبيعيه في نفس الوقت.

ملح الليمون والبيكنج بودر

ملح الليمون مع البيكنج بودر نوع من ضمن أنواع المكونات التي تتوفر دوما داخل المطبخ ولكن مؤخرا أثبتت أنها لديها كفاءة مرتفعة في تنظيف وتعقيم جميع الأركان الخاصة بالسجاد والموكيت، والتخلص من البقع الداكنة التي تتواجد بها لذلك عزيزي يمكنك أن تقومي بحل المشكلة فقط عندما تقومين بتحضير الآتي:

ضيفي اثنين ملعقة من البيكنج بودر.

مع اثنين ملعقة من ملح الليمون.

اخلطيهم بشكل جيد.

لمده لا تقل عن 10 دقائق.

ثم ضيفي معهم اثنان ملعقة من الصابون السائل.

قومي بالتنظيف باستخدام فرشاة حتى تتمكن من ازاله البقع التي تتواجد على السجادة.

فسوف تتركينها لمدة 20 دقيقة وسوف تختفي هذه البقع بشكل نهائي ولم يتم استرجاعها مرة أخرى.

الكلور والصابون السائل:

من الجدير بالذكر أن الكلور يتواجد في جميع البيوت ولديه فعالية قوية جدا في أزاله البقع لذلك عزيزتي إذا كانت السجادة الخاصة بك بالألوان الفاتحة وتأكدي أن الكلور عامل من ضمن العوامل التي يخلصك نهائيا من البقع فقط عندما تقومين بإحضار الآتي :