لو عندك عيد ميلاد .. اصنعي حلوى كوكيز الثلج في 10 دقائق ووفري فلوسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر حلوى كوكيز الثلج من الحلويات المشهورة في الدول الأوروبية التي يتم صناعتها في الدول الأوروبية في المناسبات وخاصة في أعياد الميلاد، حيث تُصنع من عجينة خفيفة وغنية بالزبدة، وتُغطى بسكر البودرة الأبيض الذي يعطيها مظهرها الأبيض الناصع، لذلك يعشقها الأطفال، وفي هذا المقال سنقدم أفضل طريقة لعمل هذه الحلوى وبمكونات المنزل.
مكونات عمل كوكيز الثلج
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة لتمتزج لتصبح عجينة لزجة، ولصناعة 30 قطعة من هذه الحلوى فقد تحتاج إلى هذه المكونات في التالية:
- 2 كوب من جوز الهند حوالي 200 جرام.
- 2 وربع كوب طحين (281 جرام).
- نصف كوب سكر (100 جرام).
- كوب زبدة مُذابة باردة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب من السكر البودرة (240 جرام).
- بيضة.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
خطوات عمل كوكيز الثلج
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات القديمة، حيث نشأت في بريطانيا وكان يطلق عليها كوكيز السكر، ويمكن عملها وتقديمها للأطفال من خلال الخطوات التالية:
- نحضر وعاء كبير لخلط الزبدة والسكر وخفقهما ليصبح المكون كريمي.
- يتم إضافة الفانيليا والبيضة مع استمرار التقليب الجيد لمزج المكونات معًا.
- نحضر إناء آخر ثم نضيف به الدقيق والبيكنج بودر والملح مع التقليب الجيد.
- نمزج مكون الدقيق مع مكون السكر مع استمرار العجن لتكون عجينة متماسكة.
- يتم تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة.
- نحضر صينية جاهزة للدخول للفرن ونوزع عليها الكوكيز، وندخلها الفرن.
- نترك العجينة لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 حتى تصبح ذهبية اللون.
- تضاف الكوكيز لسكر البودرة للتغليف مع سحبها للتخلص من كمية السكر الزائدة بها.
- يجب ترك المكون حتى يبرد تمامًا قبل التقديم.
لا بد من اتباع الخطوات السابقة لضم هذه الوصفة للوصفات الناجحة مع أخذ هذه التعليمات في الاعتبار، وتتمثل في التالي:
- استخدام زبدة باردة، حيث تساعد على الحصول على عجينة أكثر قوامًا وثباتًا، مما يجعلها أسهل في تشكيلها.
- عدم المبالغة في عجن العجينة، حتى لا يؤدي ذلك إلى جعل العجينة قاسية.
- عدم ترك العجينة ترتاح قبل الخبز، لأن ذلك سيؤدي إلى جعلها قاسية.
- استخدام سكر البودرة الناعم، للحصول على طبقة من السكر الناعمة والخفيفة.
- خبز العجينة في فرن ساخن لضمان نضج الكوكيز بشكل متساوٍ.