دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعالى أقولك سر الدجاج المشوي بتاع المطاعم بتتبيلة مميزة هتخلي الدجاج دايب دوب، تبحث ربات البيوت عن أفضل طريقة لعمل الدجاج المشوي بتتبيلة مميزة تعطي الدجاج نكهة لذيذة وشهية، وفي نفس الوقت تكون طرية مثل التي ناكلها في المطاعم ولكن في البيت تكون مضمونة من حيث النظافة والجودة، لذلك سنذكر أفضل تتبيلة لتحضير الدجاج المشوي مثل الجاهز.

سر الدجاج المشوي بتاع المطاعم بتتبيلة مميزة

يمكنك تحضير الدجاج المشوي في المنزل بطريقة سهلة من خلال استخدام تتبيلة تجعل تكسب الفراخ طعم لا مثيل له، يمكنك التعرف عليها خلال السطور القادمة:

مكونات الدجاج المشوي

فرخة كيلو و نصف.

بصلة كبيرة

ملح حسب الاحتياج.

نص ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

نص ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة زيت

نص ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة كبيرة زبادي. طريقة تحضير الفراخ المشوية

يتم نقع الفرخة في محلول النقع المكون من الماء و ملح و خل و عصير ليمون لمدة ربع ساعة ثم تشطف جيدًا.

تقطع الفرخة لقطع صغيرة حتى لا تأخذ وقت أثناء التسوية.

يتم تحضير التتبيلة التي تكون عبارة عن بصلة مبشورة، ملح، ويقلب جيدًا ويترك لمدة 5 دقائق حتى يصفى البصل المياه التي بداخله.

نحضر وعاء ونضع به الفرخة ويضاف مياه البصل فقط بدون التفل.

يتم إضافة كافة المكونات الخاصة بتتبيلة وهي الثوم و الملح و البهارات و الزبادي و الخل و الزيت .

تترك الفرخة داخل التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين، ويمكن تتبيلة الفراخ قبلها بيوم كامل، فكلما ارتفعت مدة التتبيلة أصبح الدجاج قوي ولذيذ.

إذا تم تتبيلة الفراخ مدة طويلة أكثر من 6 ساعات، ينصح بعدم إضافة الملح مع التتبيلة، لأن الملح يعمل على سحب كافة السوائل من الفرخة،وبالتالي عند التسوية تصبح ناشفة،فيتم إضافة الملح قبل التسوية بنصف ساعة.

مدة طويلة أكثر من 6 ساعات، ينصح بعدم إضافة الملح مع التتبيلة، لأن الملح يعمل على سحب كافة السوائل من الفرخة،وبالتالي عند التسوية تصبح ناشفة،فيتم إضافة الملح قبل التسوية بنصف ساعة. قبل تسوية الفرخة يتم تصفيتها جيدًا من التتبيلة حتى لا تحترق التتبيلة أثناء الشواء.

يتم وضع الفرخة في شبكة الشوي السلك وتغلق بطريقة جيدة، يمكنك شويها في الفرن أو الفحم.

لقد ذكرنا سر الدجاج المشوي بتاع المطاعم بتتبيلة مميزة تعطيك طعم شهي لا يقاوم، ولكن يجب إتباع الخطوات من أجل الحصول على نتيجة مرضية.