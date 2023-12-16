مكون ضعية على الكفته وانسي إنها تفك ولا تكش منك بنفس طريقة المطاعم بكل أسرارها وتكاتها بالطعم الأصلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكفتة من الأطباق الشهية اللذيذة ذات الطعم والمذاق الجيد، جميعنا نحب الكفتة ونعشق طعمها ورائحتها، كفتة الحاتي هي الكفتة التي تقوم بشرائها من المحلات وتكون بسعر عالي، ترغب كل سيدة في عمل الكفتة بالمنزل ولكن بنتيجة مثل نتيجة الحاتي ومن غير ماتفك ولا تكش، فيبدأون في البحث عن مكون إذا تم إضافته للكفتة يجعلها أفضل ولا يقل حجمها، فما هو هذا المكون الذي نتحدث عنه؟، نذكر لكم جميع تفاصيل كفتة الحاتي من خلال المقال فتابعونا.

كفتة الحاتي بالبرغل

هي وصفة مبتكرة قامت بالاعلان عنها الشيف فاطمة ابو حياتي المعروفة بنجاح وصفاتها، وهذه الوصفة نضيف اليها البرغل الذي يعمل على تماسك الكفتة، كما أن البرغل يزيد من فوائد الكفتة ويجعلها بطعم وشكل أفضل، ونذكر لكم مقادير كفتة الحاتي بالبرغل من خلال النقاط التالية:

كيلو من اللحم المفروم.

ربع كيلو من البرغل.

بصلتين مبشورين ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

ماء بصل.

جوزة الطيب( اختياري).

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

زيت.

سكر.

خطوات عمل كفتة البرغل

الكفتة من الأكلات السريعة السهلة التي يمكنك عملها بكل سهولة في وقت قصير، ونذكر لكم خطوات عمل كفتة البرغل من خلال النقاط التالية:

في وعاء مناسب الحجم قومي بوضع اللحم المفروم والبصل المبشور.

قلبي المكونين مع بعضهما البعض حتى يمتزجا.

اغسلي البرغل جيداً، وبعد ذلك قومي بوضعه على اللحم والبصل.

أضيفي الملح والفلفل والبيكنج بودر وجوز الهند المكونات.

قلبي المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها البعض وتتجانس.

قومي بوضع القليل من الزيت على ماء البصل.

شكلي اصابع الكفتة إلى أن تنتهي كمية اللحم.

قومي بتسوية الكفتة بوضعها داخل الفرن او على الشواية.

نترك الكفتة على الشواية أو في الفرن حتي تنضج ويحمر لونها.

نصائح نجاح الكفتة المشوية

نذكر لكم بعض نصائح نجاح الكفتة المشوية من خلال النقاط التالية: