طريقة عمل المكرونة باللبن على الطريقة الدمياطي الأصلية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر المكرونة باللبن من أحلى وأشهى الحلويات، حيث تتميز بمذاقها الرائع الذي يعشقه الجميع، والمكون الأساسي في تحضيرها هو اللبن الذي يحتوي على الكالسيوم ومفيد لجسم الإنسان، ولا تستغرق وقتا طويلاً في تحضيرها، وتبحث بعض الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضير الحلويات والأكلات في المنزل بدون تكاليف، ومن خلال هذا المقال سنتعرف علي طريقة تحضير المكرونة باللبن والمكونات اللازمة لذلك.

مقادير عمل المكرونة باللبن

تحتاج المكرونة باللبن إلى مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ومن هذه المكونات ما يلي: