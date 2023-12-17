تتبيلة عالمية لعمل الفراخ المشوية في الفرن وسر تسويتها بطعم أحلى من المحلات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الفراخ المشوية من ألذ الأكلات المصرية التي تقدم في العزومات والمناسبات مع سلطة طحينة وسلطة خضراء وأيضا أرز مبهر وهي وجبة سريعة، وتعد وجبة غداء متكاملة لاحتوائها على البروتين اللازم لبناء العظام والعضلات، ويمكنك الآن تحضيرها في البيت بكل سهولة وبطعم أحلى وأنظف من المحلات فتابعونا.

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

يمكنك الآن إسعاد أسرتك من خلال عمل الفراخ المشوية بهذه التتبيلة الجبارة تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير:

دجاجة متوسطة الحجم.

2 كوب زبادي طازج.

نصف كوب زيت.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة سماق.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا. طريقة التحضير:

نقوم بوضع الدجاجة بعد غسلها بالماء الجاري للتخلص من أي شوائب عالقة بها في وعاء عميق ونضيف عليها كمية مناسبة من الماء.

مع القليل من الفلفل الأسود الصحيح وأيضا ملح وملعقة من الطحينة وشرائح من الليمون ونترك الدجاجة.

في هذا المحلول لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى يصبح لحم الدجاج طري ومحتفظ بالسوائل بداخله.

وللتخلص أيضا من رائحة الزفارة التي توجد بداخلها بعد ذلك نقوم بوضع الزبادي في وعاء عميق مع البصل.

وأيضا الثوم والزيت وعصير الليمون وباقي التوابل ونقلب باستخدام مضرب السلك لحين الحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك نضع الدجاجة سواء كانت سليمة أو مفتوحة من الظهر أو مقطعة إلى 4 أجزاء ونتبل الدجاجة.

بين الجلد وخارجها بهذه التتبيلة ثم تغطي ونضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 220.

نضع الدجاجة اتجاه الجلد على الشبكة ومن الأفضل أن نقوم بوضع تحتها ورقة من الفويل أو صينية بها ماء ساخن.

نترك الدجاجة داخل الفرن حتى تنضج ثم تقلب على الجانب الأخر ويمكنك أيضا تشغيل الشواية إذا أردت.

بعد ذلك نضع الدجاجة في طبق التقديم ونضيف عليها رشة من الملح وعصير نصف ليمونة ونغلقها بورق الفويل.

لمدة 5 دقائق هذه الخطوة مهمة لأنها تجعل طعمها مثل المحلات ثم تقدم وهي ساخنة وبالهنا والشفا.

أسرار نجاح الدجاج المشوي

يمكنك الآن الحصول على دجاج مشوي بطعم أحلى من المحلات من خلال إتباع النصائح التالية: