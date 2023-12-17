موعد قدوم شهر رمضان المبارك.. انتظار وفرحة في أوساط المسلمين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تستعد الجماهير المسلمة حول العالم بفارغ الصبر لاستقبال العام الميلادي الجديد، وذلك في انتظار قدوم شهر رمضان الكريم، حيث يحتل هذا الشهر مكانة خاصة في قلوب المسلمين، نظرًا للفضائل العظيمة التي يحملها والتي تنتظرها الأفئدة المؤمنة.

فضل صيام شهر رمضان المبارك 2024

تعد فريضة الصيام خلال شهر رمضان من أهم الفضائل التي ينتظرها المسلمون بفارغ الصبر، ويسعون جاهدين للاستفادة من هذا الشهر المبارك، الذي يعد ركنًا رابعًا من أركان الإسلام الخمسة، كما إنه شهر الرزق والبركة، ففيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد به الشياطين، وتتحظى فيه النفوس بقبول الله للخيرات والعبادات، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين.

موعد غرة شهر الصيام 2024

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يحل شهرالصيام في شهر مارس من العام 2024، وقد تم الإعلان عن موعد غرة شهر الصيام المبارك، وهو يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيكون عدد أيامه 30 يومًا وبذلك، يتبقى حوالي 89 يومًا على بداية الشهر، ومن المتوقع أن ينتهي بعيدًا عن 30 يومًا، ومن المعتاد أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال الشهر يوم 29 شعبان لتحديد موعده وإعلان أول أيامه رسميًا.

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024

وبهذه المناسبة المباركة، يتمنى الجميع بأطيب التهاني والتبريكات لبعضهم البعض، فقد يتم تبادل رسائل التهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، مع أمنيات بأن يعود هذا الشهر بالخير واليمن والبركات للجميع، وتتضمن بعض الرسائل عبارات مثل:

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهرالصيام المبارك.

أسمى الأماني وأرق التهاني بمناسبة قدوم شهرالصيام المبارك.

كل عام وأنتم بخير وسعادة ورمضان كريم عليكم وعلى أسرتكمد.

أتمنى من الله أن يعيننا على صيام شهر الصيام المبارك وأن يبلغنا ليلة القدر ويرزقنا فضل هذا الشهر سنوات عديدة.

وبهذا يترقب المسلمون قدوم شهرالصيام المبارك عام 2024 بفارغ الصبر، متطلعين إلى استقبال هذا الشهر الكريم الذي يحمل في طياته العديد من الفضائل والبركات.