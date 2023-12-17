دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل الفراخ المقرمشة زي كنتاكي بالتتبيلة الخطيرة بطعم احلى من الجاهز

من المعروف أن وصفة الدجاج المقرمشة واحدة من بين أفضل الوصفات التي يمكن أن تحضري بها الدجاج من حيث الطعم والنكهة المميزة، وكذلك لا تتطلب مكونات غريبة حيث يمكنك فقط بكمية ملائمة من الدقيق مع أنواع من المنكهات والبهارات أن تقومي بعمل خلطة ممتازة على سطح قطع الدجاج ومن ثم تتم تسويتها في الزيت لتصبح مقرمشة بعد أن تنضج، ولذلك نتعرف من خلال هذا المقال على أفضل الوصفات المحببة لكل أفراد الأسرة وللأطفال بالتحديد وتتوفر بالمطاعم والمحلات، ولكن قد لا تعرف بعض ربات البيوت أسرار نجاح عملها، ولذلك نستعرض في هذا التقرير مكونات وصفة الدجاج المقرمش وكيفية تحضيره في البيت بأفضل طريقة وبأقوى نكهة.

طريقة عمل الفراخ المقرمشة زي كنتاكي

دجاجة كاملة.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء المثلج.

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة.

2 ملعقة ثوم بودر.

2 ملعقة بصل بودر.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة من الكركم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة.

كمية مناسبة من الزيت للقلي.

طريقة تحضير الفراخ الكنتاكي

يمكنك أن تقومي باتباع هذه الخطوات المقبلة لعمل أفضل دجاج مقرمش مثل وصفة الكنتاكي المعروفة وخطوات التحضير كالتالي: