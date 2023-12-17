طرق ترتيب دواليب المطبخ بكل سهولة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد ترتيب دواليب المطبخ من الأمور المهمة التي تساعد على الحفاظ على نظافة المطبخ وسهولة استخدامه، حيث يساعد الترتيب الجيد على توفير الوقت والجهد عند البحث عن الأدوات أو الأطعمة المطلوبة، وهناك عدة طرق لترتيب دواليب المطبخ بكل سهولة، لذا سنوضح لكم طريقة الترتيب من خلال السطور التالية.

تفريغ الخزائن والأدراج بالكامل

الخطوة الأولى في عملية ترتيب دواليب المطبخ هي تفريغها من كافة محتوياتها بالكامل، وذلك حتى تتمكن من رؤية المساحة الكاملة للخزائن والأدراج، وتحديد كيفية ترتيبها بشكل أفضل.

تصنيف المحتويات عند إرجاعها

بعد تفريغ الخزائن والأدراج، قم بتصنيف محتوياتها حسب نوعها أو الاستخدام. فمثلا يمكنك تصنيف الأواني والمقالي حسب حجمها أو نوعها، وتصنيف الأطعمة حسب نوعها أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

استخدام المنظمات

يمكن استخدام المنظمات المختلفة لترتيب دواليب المطبخ بشكل أفضل، فهناك منظمات خاصة للأواني والمقالي، ومنظمات خاصة للأدوات، ومنظمات خاصة للأطعمة المجففة.

وضع العناصر الأكثر استخدام في متناول اليد

ضع العناصر الأكثر استخدام في متناول اليد، وذلك حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة عند الحاجة، يمكنك وضع الأواني والمقالي التي تستخدمها بشكل متكرر في أدراج أو رفوف منخفضة.

وضع العناصر الأقل استخدام في الأماكن الأقل وضوح

ضع العناصر الأقل استخدام في الأماكن الأقل وضوح، وذلك حتى لا تشغل مساحة من الأرفف أو الأدراج التي تحتاجها للأغراض الأكثر استخدام.

تنظيف الخزائن والأدراج بشكل دوري

يجب تنظيف الخزائن والأدراج بشكل دوري للحفاظ على نظافتها ومنع تراكم الأوساخ والبقع، فيمكنك استخدام الخل والليمون أو صودا الخبز لتنظيف الخزائن والأدراج بشكل آمن وفعال.

نصائح لترتيب دواليب المطبخ