اعملي ميني باتيه بالشوكولاتة بمكونات بسيطة موجودة في البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ميني باتيه بالشوكولاتة من الحلويات اللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين ويمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو حلوى، وتعد هذه الوصفة من الوصفات البسيطة والسهلة التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة، وسوف نقدم إليكم من خلال هذا المقال طريقة عمل ميني باتيه بالتفاصيل.

طريقة عمل ميني باتيه بالشوكولاتة

المقادير

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

بياض بيضة.

رشة فانيليا.

ربع كوب زيت نباتي.

رشة ملح.

شوكولاتة مقطعة قطع صغيرة.

الحشو

100 جرام جبنة رومي مبشورة.

للوجه

صفار بيض.

ملعقتان لبن.

رشة نسكافيه.

رشة فانيليا.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

ضعي الدقيق والخميرة والسكر واللبن البودرة والبيض والفانيليا والزيت والملح في وعاء الخلاط الكهربائي. ثم اخلطي المكونات جيدا حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك اتركي العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة وحتى تتخمر، ثم قومي بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة. ثم افردي كل كرة من العجين على شكل مستطيل، ثم ضعي في منتصف كل مستطيل طبقة من الشوكولاتة والجبن المبشورة. بعد ذلك لفي العجينة على شكل رول، ثم قطعي الرول إلى قطع صغيرة، ثم رصي قطع الباتيه في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة. ثم ادهني وجه الباتيه بصفار البيض المخفوق مع اللبن والنسكافيه والفانيليا. بعد ذلك رشي وجه الباتيه بالسمسم وحبة البركة، ثم اخبزي الباتيه في فرن مسخن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج. ثم قومي بتقديم الباتيه ساخن أو بارد.

نصائح لعمل ميني باتيه

للحصول على باتيه هش وطري يجب أن تستخدمي دقيق لجميع الأغراض، ويمكنك إضافة أي نوع من الحشوات التي تفضلينها إلى الباتيه مثل المكسرات أو الفواكه المجففة، يجب أن ادهني وجه الباتيه بصفار البيض المخفوق قبل الخبز للحصول على لون ذهبي جذاب.