مش هيتقطع من بيتك.. كنز فوائد في النعناع هيخليكي متبطليش تستخدميه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لن تذهبي إلى صالونات التجميل بعد اليوم لعمل مسك او عمل وصفات تجميلية للعناية بالبشرة وتفتيحها، فإن وصفه اليوم سوف تجعلك تستغني عن كل ذلك بسهولة ولن تدفعي المزيد من الاموال مره أخرى، فإن ماسك النعناع لتفتيح البشرة يعد أحد الحلول الرائعة التي تقدم لك نتائج مبهرة في وقت قصير، كما أنه يقضي على البقع الداكنة ويمنع ظهور الحبوب.
ماسك النعناع لتفتيح البشرة
النعناع من أحد الأعشاب الطبيعية المتوفرة في جميع المنازل، فيمكن من خلاله عمل وصفة طبيعية لبشرة ناعمة ورطبة طوال الوقت فإنه يعمل على تفتيح البشرة من خلال المكونات التالية:
- اتنين ملعقة من النعناع المطحون الناعم.
- ملعقة من الزبادي.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة من ماء الورد.
خطوات التحضير
خطوات تحضير الوصفة تكون كالتالي:
- ضعي أوراق النعناع مع الورد وامزجي جيدا ثم ضيفي اليه ملعقه الزبادي واستمري في خفق المكونات مع بعضها البعض.
- وتضيف إليهم ملعقة كركم وملعقة زيت الزيتون واستمر فيها التقريب حتى تحصلي على خليط متجانس ومناسب.
- نظفي الوجه جيدا وضعي الخليط على جميع أجزاء الوجه ماعدا محيط العينين.
- ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة.
فوائد النعناع
من الأعشاب الطبيعية التي لها استخدامات كثيره ومتعدده هو النعناع الذي يعد من الأعشاب التي لها فوائد كثيره للبشره منها ما يلي:
- يعد النعناع من الأعشاب المناسبة لجميع انواع البشره الدهنيه والجافه.
يعطي البشره مظهر صحي لانه يرطب البشرة ويساعد على التفتيح.
- يساعد على إزالة الشوائب والخلايا الميته من البشره وبالتالي فانه يجدد الجلد لتصبح اكثر نجومه وأكثر رطوبة.
- يساعد على أزاله حب الشباب ومنع ظهوره وكذلك البثور السوداء.