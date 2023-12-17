لبشرة صافية كالزجاج.. الوصفة اليابانية لتفتيح البشرة وإزالة آثار الحبوب والبقع الداكنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوصفة اليابانية لتفتيح البشرة تعتبر من أقوى وصفات التفتيح، فالبشرة البيضاء تمنح صاحبتها ثقة في النفس، كما أنها تضفي إليها جمال ورونق رائع، ومن المعروف أن الفتيات اليابانيات تتميزن بالبشرة الفاتحة، النقية، المشرقة لذلك تبحث الكثير من السيدات عن وصفات يابانية تساعد على تفتيح البشرة، وسوف نوضح في هذا المقال أفضلها وأشهرها على الإطلاق.

الوصفة اليابانية لتفتيح البشرة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل تساعد على تفتيح البشرة، والتخلص من التصبغات الموجودة بها دون الحاجة إلى شراء ماسكات جاهزة من الخارج بمبالغ كبيرة، وسوف نتعرف على أفضل هذه الوصفات فيما يلي:

وصفة الأرز

الأرز من المنتجات الطبيعية التي تحتوي على خصائص تساعد على شد البشرة، والعمل على نضارتها وتفتيحها.

المكونات

3 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.

3 ملاعق كبيرة من طحين الدقيق.

4 ملاعق كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر طبق بلاستيكي ونضع به دقيق الأرز، وكذلك طحين دقيق، ثم نضيف اليه كمية الحليب، ونخلط بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس وقوام كريمي.

نعرض الوجه والرقبة إلى البخار، وذلك حتى تتفتح المسام.

نطبق خليط الأرز على الوجه والرقبة، ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه جيدًا، ثم نستخدم كريم مرطب مناسب للبشرة.

وصفة النشا والزبادي

يساعد النشا على التخلص من آثار التصبغات، والاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، كما أن الزبادي يعمل على تلطيف وترطيب البشرة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط كمية النشا والزبادي مع بعضهما البعض حتى نحصل على قوام كريمي ومتجانس.

قبل وضع الخليط على البشرة يجب غسلها وتنظيفها بشكل جيد، ثم نضع الخليط على الوجه وكذلك الرقبة واليدين.

نترك الخليط لمدة ثلاثين دقيقة حتى يجف تماما، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.

إن الحصول على بشرة فاتحة ونضرة من الأشياء التي تحلم بها الكثير من الفتيات ، ولذلك ذكرنا في مقالنا الوصفة اليابانية لتفتيح البشرة يمكن تجربتها والاستفادة من نتائجها الرائعة.