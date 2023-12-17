"وصفة إقتصادية لبوتجاز لامع"... وصفة سهلة وسريعة للتخلص من دهون البوتجاز بأسرع وقت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أكثر شيء تكرهه المرأة هو الدهون المتراكمة في أي شيء بالمنزل، لأن هذا يحتاج لمجهود كبير من أجل تنظيفه، بالإضافة إلى مبالغ باهظة من أجل شراء نوع جيد من المنظفات التي تجعل كل شيء به دهون أو أوساخ في غاية الجمال والنظافة.

ولذلك تبحث المرأة في وسط موجة الغلاء التي تتفشى على المستوى العالمي عن أي شيء يكون بسعر رمزي، وفي نفس الوقت يكون لديه القدرة على التنظيف والقضاء على بقع الدهون المستعصية في الإزالة.

وجدير بالذكر أن أصعب البقع الدهنية والزيوت تتواجد في البوتجاز، فهو أكثر مكان تتواجد به البقع وتتراكم، ويكون من الصعب القضاء عليها بسهولة، ولذلك نقدم لكِ يا عزيزتي الوصفة الإقتصادية التي تساعدك في الحصول على بوتجاز جديد ولامع، وتظنين أنه جديد بسبب لمعانه وبريقه ونظافته.

وصفة للقضاء على الدهون المتراكمة بالبوتجاز

يعتبر البوتجاز من أهم الأجهزة التي يجب العناية بها، وتنظيفها أول بأول، فشكل البقع عليه يجعله قبيح، بل ويجعل الجهاز وكأنه قديم، وحتى لا يكون هناك أي حجة تواجهك بخصوص تنظيفه، نقدم لكِ هذه الوصفة السريعة.

كل ما عليكِ هو أن تحضري هذه المكونات، وتنفذي هذه الخُطوات:

المكونات: الخل، بيكربونات صوديوم، قماش، قطعة إسفنج.

أما بالنسبة للخطوات، فقط رشي الخل على البوتجاز، وفي كل الأماكن التي تتواجد بها البقع الدهنية، وأتركي الخل لمدة ٥ دقائق، وفي هذه اللحظة ضعي البيكربونات على الماء مع التقليب حتى تحصلي على خليط ممزوج مع بعضه جيدًا.

من خلال قطعة القماش بعد وضعها في الخليط، نظفي البوتجاز، وعلى الفور ستبدأ البقع في الإزالة، كرري هذه العملية إلى أن تتخلصي من البقع نهائيًا.

يمكنك الآن غسل البوتجاز بالصابون بإستخدام القطعة الإسفنجية وتطهيره كالمعتاد، لكي تحصلي على رائحة جميلة ومنعشة للغاية.

جدير بالذكر أن هذه المكونات المستخدمة لتنظيف البوتجاز سعرها رمزي للغاية، فلا يتعدى سعر هذه الوصفة عن ١٠ جنيهات، وإذا كانت هذه المكونات متوفرة في المنزل، فإن هذا يُسهل عليكِ بالطبع ويوفر المصاريف الباهظة التي يتم صرفها على منتجات من الممكن أن لا تنظف جيدًا، بل قد تصيبك بالأمراض إن كان لديكِ أو لأفراد أسرتك أي حساسية لأي نوع من هذه المنتجات.

طريقة الحفاظ على نظافة البوتجاز

يجب عليكِ أن لا تتركي البوتجاز بهذا الشكل لفترة طويلة، فالبقع الدهنية تتراكم عليه ويكون من الصعب إزالتها، ولهذا فلابُد من إتباع الآتي:

من الأمور الهامة التي يجب الحرص عليها هو الإهتمام بنظافة البوتجاز أول بأول.

كما يمكنك تغليف عيون البوتجاز بورق الألمونيوم، وذلك يساعد على عدم تراكم الدهون، أو الإحساس بصعوبة في التخلص منها.

وبهذه الطريقة تقضي نهائيًا عن أي بقع من الدهون أو الأوساخ التي تتراكم على البوتجاز بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة.