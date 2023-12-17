يشمل الأجانب.. قروض بنك مسقط بكامل التفاصيل من شروط وطريقة تقديم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتناول هذا المقال معلومات حول شروط الحصول على قروض بنك مسقط، يعد الحصول على قرض شخصي من بنك مسقط في سلطنة عمان أمرًا يشغل بال الكثيرين، حيث يعتبر البنك من بين المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، تماشيًا مع ذلك، فإن هناك مجموعة من الشروط التي يجب تحقيقها لضمان نجاح عملية التقديم والحصول على القرض الشخصي.
شروط طلب قروض بنك مسقط
- أحد أهم الشروط التي يجب توفرها هي العمر الأدنى للمتقدم، يجب أن لا يقل عمر المواطن العماني عن 18 سنة، بينما يجب أن لا يقل عمر المقيم في عمان عن 21 عام.
- يشترط بأن يكون الحد الأدنى لراتب المقيم الشهري عند 500 ريال عماني، في حين يجب أن لا يقل الحد الأدنى لراتب المواطن العماني عن 250 ريالًا عمانيًا.
- على المتقدم أن يقدم جميع المستندات المطلوبة دون نقصان، يتضمن ذلك صورة عن البطاقة الشخصية للمواطن وصورة عن جواز السفر للمقيم، كما يشترط تقديم رسالة تحويل الراتب ووثيقة تأمين من بنك مسقط أو تأمين خارجي.
كم رسوم الحصول على قرض شخصي من بنك مسقط؟
عند اتخاذ قرار الحصول على قرض شخصي من بنك مسقط في سلطنة عمان، يتعين على المقترض تحمل مجموعة من الرسوم التي تشكل جزءًا أساسيًا من عملية القرض، يتضمن ذلك رسوم إتمام معاملة القرض، ورسوم الدفع المسبق، ورسوم التأمين على الحياة، بالإضافة إلى رسوم إعادة جدولة القرض ورسوم أخرى، يجب على المقترض الالتزام بسداد هذه الرسوم في الوقت المحدد، حيث تترتب على التأخيرات رسوم إضافية.
- رسوم إتمام معاملة القرض: المبلغ الكلي: 26.250 ريال عماني
- رسوم الدفع المسبق: نسبة 1.05٪ من المبلغ المدفوع مقدمًا، سواء كان سداد جزئي أو كامل.
- رسوم التأمين على الحياة:
- نسبة 0.053٪ من إجمالي مبلغ القرض.
- الحد الأدنى: 5.250 ريال عماني.
- الحد الأقصى: 78.750 ريال عماني.
- رسوم الاعفاء الخاص:
- خاصة خلال غير فترة العيد.
- المبلغ: 5.250 ريال عماني.
- رسوم إعادة جدولة القرض:
- المبلغ: 5.250 ريال عماني.
- رسوم إضافة مبلغ القرض:
- المبلغ: 5.250 ريال عماني.
كيف اطلب قروض بنك مسقط؟
- تبدأ العملية بزيارة الموقع الرسمي لبنك مسقط عبر بحث جوجل
- يتطلب الوصول إلى خدمات البنك إما تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- يتم الدخول إلى قسم القروض بعد اختيار “الأعمال المصرفية للأفراد”.
- يتم اختيار نوع القرض الشخصي ومن ثم ملء استمارة الطلب بالمعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم، ورقم الهوية، ومعلومات الاتصال.
- يتم تقديم معلومات الاتصال بالإضافة إلى تفاصيل الوظيفة والدخل الشهري.
- يتم توفير معلومات حول الدخل الشهري والمصروفات الشهرية لضمان تقديم طلب قرض دقيق.
- بعد استكمال الطلب عبر الموقع الإلكتروني، يتم تأكيده ومعالجته، ويتم التواصل مع العميل عبر خدمة العملاء لاستكمال الإجراءات.
- يمكن للعميل زيارة أحد فروع بنك مسقط لاستكمال المعاملة، حيث يتعين عليه جلب الأوراق والمستندات المطلوبة.
الأوراق اللازمة لطلب القرض الشخصي
للمواطنين العمانيين، يجب تقديم صورة نسخة من البطاقة الشخصية الصادرة عن السلطات المعنية، يتعين أن تكون النسخة واضحة ومحدّثة، وبالنسبة للمقيمين في سلطنة عمان، يجب تقديم صورة نسخة من جواز السفر الصالح، كما يتوجب على المتقدمين توفير رسالة رسمية من جهة العمل تثبت تحويل راتبهم إلى بنك مسقط، يمكن توفير وثيقة تأمين من بنك مسقط نفسه، أو يُسمح بتقديم تأمين خارجي.