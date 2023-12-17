طريقة عمل البيتفور بمكونات اقتصادية واسرار نجاحه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيتيفور هو نوع من الحلويات الغربية التي تتميز بقوامها الهش والخفيف، وهو من أشهر أنواع الحلويات في مصر وبلاد الشام، ويحضر البيتيفور من الدقيق والزبدة والسكر و البيض والفانيليا، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل البيتفور بالتفاصيل وبخطوات سهلة وسريعة.

طريقة عمل البيتفور

المقادير

2 كوب من الدقيق المنخول.

1 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

1 كوب من السكر البودرة.

4 صفار بيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم احضري وعاء كبير واخفقي الزبدة والسكر البودرة حتى يصبح الخليط خفيف وكريمي. ثم ضيفي صفار البيض واحدة تلو الآخر مع الخفق المستمر، ثم ضيفي الفانيليا والملح واخفقي جيدا. بعد ذلك ضيفي الدقيق بالتدريج مع الخلط حتى تتكون عجينة متماسكة، ثم شكلي العجينة حسب الرغبة، ثم رصيها في صينية الخبز. ثم اخبزي البيتيفور لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون، ثم اتركي البيتيفور حتى يبرد تماما قبل تقديمه.

نصائح لعمل البيتفور

للحصول على بيتيفور هش يجب أن تستخدمي دقيق منخول بشكل جيد، وإذا كنتي تريدي بيتيفور أكثر حلاوة يمكنك زيادة كمية السكر البودرة، كما يمكنك إضافة نكهات أخرى إلى البيتيفور مثل الفستق الحلبي أو الشوكولاتة.

أسرار لنجاح البيتيفور

يجب أن تستخدمي مكونات طازجة وبدرجة حرارة الغرفة، يجب عدم الإفراط في خفق العجينة حتى لا تصبح قاسية، كما يجب خبز البيتيفور في فرن ساخن، ويجب أيضا عدم المبالغة في خبز البيتيفور حتى لا يصبح جاف.

أفكار لتشكيل البيتيفور

يمكنك تشكيل البيتيفور على شكل أصابع أو دوائر أو قلوب أو أشكال أخرى حسب الرغبة، كما يمكنك استخدام قوالب خاصة لتشكيل البيتيفور، ويمكنك تزيين البيتيفور بالسكر البودرة أو الشكولاتة أو الفواكه.