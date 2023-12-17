بكوب وربع دقيق هتعملي كيكة الحليب التركية تريليتشا بمكونات بسيطة من مطبخك مع صوص الكراميل الخطير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر كيكة الحليب التركية من ألذ أنواع الكيكات والتي نالت شهرة واسعة في الوقت الحالي وهي تباع في المحلات بأسعار مرتفعة، والكثير منا يقوم بشرائها على الأقل مرة واحدة أسبوعيا وهي تحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على البيض والحليب الذي يمد الجسم بالكالسيوم والبروتين، ويمكنك الآن عملها بكل سهولة في البيت بمقادير مضبوطة فتابعونا.

طريقة عمل كيكة الحليب التركية (تريليتشا)

يمكنك الآن إسعاد أطفالك وتحضير كيكة الحليب التركية بكل سهولة في بيتك بطعم أحلى من المحلات من خلال إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كوب وربع دقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب سكر.

علبة كريمة.

لتر حليب.

مكونات صوص الكراميل:

كوب سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

علبة كريمة أو حليب.

كوب كريم شانيته.

كوب حليب مثلج.

طريقة التحضير:

نحضر بولة عميقة ونضع بداخلها البيض مع الفانيليا ونخفق لعدة دقائق حتى تتكون رغوة ثم يضاف السكر.

ونستمر في الخفق لحين الحصول على قوام كريمي متجانس بعد ذلك يضاف الدقيق المنخول مع رشة الملح والبيكنج بودر.

ونقلب من أسفل إلى أعلى للحفاظ على الهواء داخل خليط الكيك ثم نصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت.

ومغلفة بورق الزبدة ونضعها في فرن ساخن لمدة 15 دقيقة ثم نخفض درجة حرارة الفرن إلى 160 ونتركها لمدة 30 دقيقة.

عندما تنضج الكيك نتركها في درجة حرارة المطبخ حتى تصبح دافئة ثم نقوم بعمل ثقوب بداخلها باستخدام خلة أسنان.

وفي بولة نضع الكريمة مع الحليب ونقلب المكونات مع بعض باستخدام المضرب السلك ثم نصب هذا الخليط على الكيك.

ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر حتى تتشرب من هذا المزيج جيدا والآن نقوم بتجهيز طبقة الكريم شانتيه.

من خلال وضع الكريم شانتيه مع الحليب المثلج في بولة عميقة وباستخدام المضرب الكهربائي نخفق المكونات.

حتى تصبح الكريمة متماسكة ذات قوام كريمي وبعد ذلك نفرد طبقة الكريم شانتيه على الكيكة ونضعها في الثلاجة مرة أخري.

الآن نجهز صوص الكراميل من خلال وضع السكر في مقلاة ويترك بدون تقليب حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

ثم نضيف الكريمة أو الحليب مع التقليب المستمر وبعد ذلك نضع مكعب الزبدة ونقلب لحين الحصول على صوص الكراميل المناسب.

يترك الكراميل حتى يبرد تماما ثم يوضع على وجه الكيكة ونقوم بعمل أشكال عشوائية باستخدام خلة الأسنان.

نضع الكيكة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة وبعد ذلك تقطع وتقدم مع كوب من البيبسي وبالهنا والشفا.

أسرار نجاح كيكة الحليب التركية

إذا أردت الحصول على كيكة حليب بطعم المحلات وهشة يجب عليك إتباع الخطوات التالية: