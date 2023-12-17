بكوب من الحليب الساخن حضري ألذ وأشهى كيك بطعم رائع لا مثيل له

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة هي نوع من الكيك الطري والخفيف، تتميز بطعمها الكريمي وقوامها الدسم الهش، وهي من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، خاصةً الأطفال. تتكون كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة من خليط من الدقيق والسكر والبيض والزبدة والحليب الساخن والكاكاو الخام، ويمكن تزيينها بالكريمة المخفوقة أو الشوكولاتة السائلة أو الشوكولاتة المبشورة.

مكونات كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة

3 أكواب من الدقيق.

1 كوب ونصف من السكر.

3 بيضات.

1 كوب من الزبدة، مذابة.

1 كوب من الحليب الساخن.

1/2 كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشوكولاتة

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. ادهني قالب كيك وادهنيه بالزبدة ثم رشي الدقيق منعًا للإلتصاق. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج باودر والملح. في وعاء آخر، اخفقي البيض والزبدة المذابة والحليب الساخن والكاكاو الخام حتى يصبح الخليط فاتحًا وكريميًا. أضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق واخفقي حتى يصبح الخليط متجانسًا. صبي خليط الكيك في القالب المجهز. اخبزي الكيك في الفرن لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج عود أسنان نظيفًا عند غرسه في منتصف الكيك. اتركي الكيك يبرد تمامًا قبل تزيينه. يمكنكِ استخدام حليب مكثف محلى بدلًا من الحليب الساخن لإضافة المزيد من الطعم الكريمي للكيك.

نصائح لعمل كيكة الحليب الساخن

كيكة الحليب الساخن هي نوع من الكيك الطري والخفيف، يتميز بمذاقه الغني بالشوكولاتة، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ولكن هناك بعض النصائح التي تساعدك على تحضير الكيكة المثالية، منها: