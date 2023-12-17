الثومية على طريقة أشهر المحلات السورية وبطعم لا يقاوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة التومية من أسهل الوصفات التي يمكن أن تقوم أي سيدة بتحضيرها في المنزل بأبسط وأسهل المكونات، حيث يتواجد جميع المكونات في البيت وسوف يكون طعمها مثل الثومية الجاهزة التي توجد في المطاعم، بالإضافة إلى أنها تعتبر مقبل من المقبلات الأساسية لأنها تضيف طعمًا خاصًا على الطعام في المنزل، وتوضع الثومية بجانب المشويات، والشاورما، وأيضاً سندوتشات البطاطس، وغيرها من الكثير من الأطعمة، وسنقدم لكم في هذا المقال مكونات الثومية وطريقة تحضيرها.
طريقة عمل التومية
سنقدم لكم طريقة عمل التومية بمكونات بسيطة وسهلة، حيث يحتاج تحضيرها إلى مكونات غير مكلفة، ومن هذه المكونات ما يلي:
- أربع فصوص ثوم مفروم حجم كبير.
- نصف كوب من ماء.
- نصف كوب من زيت.
- أربع ملاعق كبيرة من المايونيز.
- اثنان كوب من الزبادي.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف كوب زيت.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- بقدونس مقطع قطع صغيرة للتزيين.
خطوات تحضير التومية
يمكن تحضير التومية من خلال خطوات بسيطة في المنزل وهذه الخطوات هي:
- نحضر حلة ونضع بها نصف كوب من الماء ثم ملعقة من النشا ونقلبهم جيداً ثم نضع الثوم المفروم ونقلبهم جيداً، بعد ذلك نضع الحلة علي نار هادئة.
- بعد ذلك نستمر في التقليب حتى يتماسك النشا ويتم تسويتها، ثم نرفعهم من على النار ونتركه حتى يبرد.
- بعد ذلك نقوم بإحضار جهاز الكبة أو الخلاط ونضع به خليط النشا و كوبان من الزبادي والسكر والملح ونصف كوب من الخل وأخيراً المايونيز، ثم نقوم بضرب جميع المكونات جيداً في الخلاط، حتى يتجانس الخليط مع بعض.
- ثم نقوم بصب الزيت بالتدريج ونستمر في الضرب حتي يتجانس الخليط ونحصل على القوام المطلوب، وبعد ذلك نقوم بتقديم الثومية في طبق ونزينها بشوية بقدونس مقطع.