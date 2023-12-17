الثومية على طريقة أشهر المحلات السورية وبطعم لا يقاوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة التومية من أسهل الوصفات التي يمكن أن تقوم أي سيدة بتحضيرها في المنزل بأبسط وأسهل المكونات، حيث يتواجد جميع المكونات في البيت وسوف يكون طعمها مثل الثومية الجاهزة التي توجد في المطاعم، بالإضافة إلى أنها تعتبر مقبل من المقبلات الأساسية لأنها تضيف طعمًا خاصًا على الطعام في المنزل، وتوضع الثومية بجانب المشويات، والشاورما، وأيضاً سندوتشات البطاطس، وغيرها من الكثير من الأطعمة، وسنقدم لكم في هذا المقال مكونات الثومية وطريقة تحضيرها.

طريقة عمل التومية

سنقدم لكم طريقة عمل التومية بمكونات بسيطة وسهلة، حيث يحتاج تحضيرها إلى مكونات غير مكلفة، ومن هذه المكونات ما يلي: