"سر عمل عجينة الوافل المقرمشة في المنزل" بخطوات سهلة وبسيطة ونتيجة أكثر من رائعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الوافل هو نوع من الحلويات الغربية التي تتميز بطعمها اللذيذ ومقرمشاتها الشهية، ويتكون الوافل من عجينة يتم إعدادها من الدقيق والحليب والبيض والسكر والخميرة، ويمكن حشوة الوافل بالعديد من الحشوات المختلفة، مثل الشوكولاتة أو الكريمة أو الفواكه، ويتميز الوافل بطعمه المقرمش من الخارج والطري من الداخل.

طريقة عمل عجينة الوافل

المقادير:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

رشة ملح

بيضة واحدة

كوب من الحليب السائل

نصف كوب من الزيت النباتي

الخطوات:

في وعاء كبير نخلط الدقيق والسكر والخميرة والملح جيدا. في وعاء آخر نخفق البيضة والحليب والزيت جيدا. نضيف خليط البيض والحليب إلى خليط الدقيق ونخلط حتى نحصل على عجينة متجانسة. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر. بعد أن تخمر العجينة نقوم بتسخين مقلاة الوافل. نسكب مقدار ملعقة كبيرة من العجينة في كل فتحة من فتحات المقلاة. نترك الوافل حتى ينضج ثم نخرجه من المقلاة. نقوم بتزيين الوافل حسب الرغبة مثل الشوكولاتة أو الكريمة أو الفواكه.

نصائح جيدة لنجاح تحضير عجينة الوافل