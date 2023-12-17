طرق العلاج من الزكام في المنزل وصفات بسيطة وسريعة في العلاج من الأمراض المعدية في البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يلجأ الكثير من الأشخاص في البحث على العلاج من الزكام من المنزل، ويعتبر الزكام من أشهر الأمراض المعدية التي تنتشر في هذا الوقت الحالي، وذلك نتيجة لتقلبات الطقس وخاصةً في فصل الشتاء، ومن المهم أن نكون على علم بعلاج الزكام في البيت، وهو ليس بصعب ولكنه يجب اتباع بعض الشروط للعلاج سريعا بدون أي مضاعفات خطيرة.

ويقول أحد أطباء الأنف والأذن والحنجرة، إن علاج الزكام في المنزل، أمر سهل وبالفعل الزكام لا يحتاج لأدوية علاجية ومضادات حيوية، بل هو يحتاج فقط لمسكنات وخوافض وفى حال وجود سعال يمكن تناول موسعات الشعب، ليس أكثر من ذلك ولأن الفيروس يأخذ دورته وينتهي سريعاً، لذلك لا داعى من الإكثار من تناول الأدوية التي ممكن أن تكون سبب في ضعف المناعة وليس العكس،وفي سياق هذا الموضوع نوضح لكم طريقة علاج الزكام في المنزل فيما يلي:

طريقة علاج الزكام في المنزل

أولاً نعمل على الراحة التامة وارتداء ملابس مناسبة للحصول على تدفئة الجسم، كما أن شرب السوائل الدافئة والماء كثيراً على مدار اليوم، فقد يساعد في العلاج من الزكام، وأيضاً تناول الشاي بالليمون الدافئ 3 مرات يوميا فهو من المشروبات التي تساعد في تقوية المناعة وتساعد في العلاج من نزلات البرد والأنفلونزا والزكام.

وينصح أيضاً استنشاق بخار الماء والملح فهو يعمل على تنظيف الجيوب الأنفية، كما أنه يساعد في تنظيف المخاط مما يؤدي إلى تعزيز عملية التنفس، كما أن الإكثار من تناول شوربة الدجاج ويفضل البلدي بالليمون يوميا تعمل على تعزيز المناعة أيضا لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتجها الجسم في العلاج من الزكام كما تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

وينصح الأطباء الأشخاص وربات البيوت بالتغذية السليمة القائمة على، الفواكه والخضروات الطازجة، لأن جميعها تحتوي على البروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية الذي يحتجها الجسم لتقوية المناعة ومحاربة جميع الأمراض.

أيضاً ممارسة الرياضة الخفيفة في المنزل تعمل على تقوية المناعة وتدفئة الجسم مما يساعد في العلاج سريعاً دون تدخل الأدوية، ويجب أيضأ الاهتمام بتهوية المنزل ونظافته فهو يساعد المريض على الشفاء سريعا.

وينصح الأطباء للأشخاص المصابين بأي مرض معدي وخاصة في فصل الشتاء، مثل نزلات البرد والانفلونزا والزكام بالاهتمام بارتداء الكمامة داخل المنزل، حتى يمنع انتشار العدوى في المنزل بين أفراد الأسرة.