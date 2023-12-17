دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الصفيحة باللحمة المفرومة من الاكلات المشهورة في الدول العربية، حيث أنه تختلف طريقة حشوها من مكان الي اخر، حيث أنه يمكن عملها باللحمة المفرومة أو الفراخ أو البطاطس والجبنة وغيرها من الحشوات، وتبحث دائماً الكثير من الأمهات على طرق مختلفة لعمل معجنات مختلفة لأبنائها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا دوت الخليج على طريقة عمل الصفيحة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة.
مكونات عمل الصفيحة باللحمة المفرومة
تحتوي الصفيحة باللحمة المفرومة اللذيذة على بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالتالي:-
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
مقادير عمل الحشوة
توجد بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبة كبيرة من البصل المفروم.
- ملعقة صغيرة من دبس الرمان.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من البابريكا.
- نصف كوب من البقدونس المفروم .
- 3 ملاعق كبيرة من الصنوبر.
طريقة التحضير
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل الصفيحة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة:-
- تحضير إناء ونضع به نصف كوب من الماء والسكر والخميرة الفورية ونقلب المكونات جيداً ونتركه لمدة خمس دقائق حتي يتفاعل.
- نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به الدقيق والملح ونقلب جيداً ثم نضيف خليط الخميرة ونعجن المكونات جيداً ثم نضيف الزيت وباقي الماء بالتدريج ونعجن جيداً.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتي تخمر ويتضاعف حجمها.
- نقسم العجينة الي كرات صغيرة الحجم ونغطيها ونتركها لمدة ربع ساعة حتي ترتاح.
- ثم نفرد كرات العجين باستخدام النشابة ونضعها في صينية الفرن ونتركها جانباً ونغطيها حتي لا تجف.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء ونضع به اللحمة المفرومة والبصل ودبس الرمان والبقدونس ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والصنوبر والبابريكا ونقلب المكونات جيداً حتى تتداخل مع بعض.
- نقوم بتوزيع ملعقتين كبيرتين من الحشوة على العجين ونفردها جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج لمدة ربع ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتي تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.