دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الصفيحة باللحمة المفرومة من الاكلات المشهورة في الدول العربية، حيث أنه تختلف طريقة حشوها من مكان الي اخر، حيث أنه يمكن عملها باللحمة المفرومة أو الفراخ أو البطاطس والجبنة وغيرها من الحشوات، وتبحث دائماً الكثير من الأمهات على طرق مختلفة لعمل معجنات مختلفة لأبنائها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا دوت الخليج على طريقة عمل الصفيحة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الصفيحة باللحمة المفرومة

تحتوي الصفيحة باللحمة المفرومة اللذيذة على بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالتالي:-

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح. مقادير عمل الحشوة توجد بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من دبس الرمان.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من البابريكا.

نصف كوب من البقدونس المفروم .

3 ملاعق كبيرة من الصنوبر.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل الصفيحة باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة:-