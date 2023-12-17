الطريقة الأصلية لعمل الكبدة بالردة زي المحلات جربيها وفرحي أولادك بيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكبدة من الأطباق الشعبية المفضلة لدى الكثيرين والتي تتميز بطعمها الرائع والشهي وهي من المصادر الغنية بالبروتين والحديد وتتميز بقيمة غذائية عالية وصحية، وتعد الكبدة بالردة من أشهر طرق تحضير الكبدة حيث تتميز بطعمها المقرمش واللذيذ، وسوف نقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة عمل الكبدة بالردة بخطوات سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت، والكبدة بالردة من الأطباق السهلة واللذيذة التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة، وسنقدم أيضاً بعض النصائح لنجاح هذه الوصفة تابعي معنا الخطوات بالأسفل.
مكونات الكبدة بالردة
- كيلو جرام من الكبدة الطازجة ذات اللون الوردي.
- كوب كبير من الردة.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
طريقة التحضير الكبدة بالردة
- في الخطوة الأولى يتم القيام بغسل الكبدة جيداً بالخل ثم يتم القيام بتجفيفها.
- يتم إحضار وعاء كبير ويتم القيام بخلط الكبدة مع الخل الأبيض وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والكمون المطحون والبصل البودرة والثوم البودرة ثم يتم تقليب المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.
- في الخطوة التالية يتم تغطأة الوعاء بالورق النايلون ويوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتشرب من الخلطة ولا تتركي الكبدة في التتبيلة لفترة طويلة حتى لا تصبح فاسدة.
- بعد مرور ساعة يتم القيام بإخراج الكبدة من الثلاجة ثم يتم غمس كل قطعة من الكبدة في الردة ونكرر ذلك حتى الإنتهاء من جميع الكمية.
- يتم القيام بأحضار مقلاة متوسطة الحجم بها زيت ثم يتم تركها قليلاً ليسخن الزيت على نار متوسطة ويتم القيام بأضافة الكبدة تدريجياً.
- يتم القيام بتقليب الكبدة من حين لآخر حتى تنضج تماماً من جميع النواحي ولا تقلبي الكبدة كثيراً حتى لا تنكمش.
- في الخطوة الأخيرة يتم تقديم الكبدة بالردة ساخنة على مائدتك مع الخبز أو الأرز أو سلطة الطحينة والسلطة الخضراء وبالهنا والشفا.