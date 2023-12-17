مش هتشتريها من بره طريقة عمل الثومية بالنشا اللذيذة في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الثومية بالنشا ومن المقبلات التي يحب تناولها الكثير بجانب الفراخ المشوي والكفتة والشاورما السوري وغيرها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى اخر، ويمكن تقديمها بجانب المحاشى أو الدجاج المقلي، ويرجع اصل هذا الطبق الي المطبخ السوري، وتحتوي هذه الوصفة على مكونات مفيدة جداً لصحة الجسم حيث أنه تحتوي على النشا التي تعتبر مضادة للالتهابات وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة وتحتوي أيضا على الثوم الذي يعتبر مضاد حيوي في قتل البكتيريا، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا دوت الخليج على طريقة تحضير الثومية بالنشا اللذيذة في المنزل بكل سهولة.
مكونات عمل الثومية بالنشا
تحتوي الثومية بالنشا على بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالتالي:-
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 3 ملاعق كبيرة من النشا الناعم.
- كوب إلا ربع من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 4 فصوص من الثوم.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل.
- رشة من الملح.
طريقة التحضير
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل الثومية بالنشا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به النشا والماء ونقلب المكونات جيداً ثم نضع الإناء على النار ونقلب المكونات جيداً حتي الحصول على خليط متجانس.
- نترك الخليط مع التقليب المستمر حتي الحصول على خليط شفاف وكثيف القوام ثم نرفع الخليط من على النار.
- ثم نترك الخليط حتي يبرد تماماً ثم نقوم بتحضير الخلاط ونضع به الثوم والملح والفلفل ونخلط المكونات جيداً ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيداً.
- بعد ذلك نضيف خليط النشا الي الخليط السابق ونخلط المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات ثم نضيف زيت الزيتون.
- عدم زيادة الزيت عند حصول على قوام كريمي ثم نضع الخليط في طبق التقديم ونتركه لمدة ساعة قبل الاكل ويقدم بالهنا والشفا.