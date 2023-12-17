سر كيكة الحليب التركية الشهية مع صوص الكراميل الرائع .. بخطوات سهلة وبسيطة وطعم رائع يشعرك بالسعادة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتميز كيكة الحليب مع صوص الكراميل اللذيذ بطعمها الرائع ومكوناتها البسيطة، وهي من الحلويات الشهيرة في تركيا والعالم العربي، وتتكون الكيكة من طبقات من الكيك الإسفنجي الرطب والمشرب بصوص الكراميل اللذيذ، ويزينها الكريم شانتيه، وهي تتميز بطعمها اللذيذ ومكوناتها البسيطة تتكون الكيكة من خليط من البيض والسكر والدقيق والحليب، أما صوص الكراميل فهو عبارة عن خليط من السكر والماء والكريمة.

طريقة عمل كيكة الحليب مع صوص الكراميل

مكونات الكيكة:

4 بيضات

كوب سكر

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب ونصف طحين

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

مكونات صوص الكراميل:

كوب سكر

كوب ماء

نصف كوب كريمة خفق

ملعقة صغيرة فانيليا

مكونات الكريم شانتيه:

كوب كريم شانتيه باودر

كوب حليب

طريقة عمل الكيكة مع صوص الكراميل

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية. ادهني صينية فرن مقاس 20 × 30 سم بالزبدة. في وعاء الخلاط اخفقي البيض والسكر حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي. أضيفي الفانيليا والملح واخفقي جيدا. أضيفي الطحين والبيكنج بودر واخفقي برفق حتى تمتزج المكونات. صبي الخليط في الصينية المجهزة. اخبزي الكيكة لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج تماما. اتركي الكيكة تبرد تماما قبل تقطيعها.

طريقة عمل صوص الكراميل

في قدر على نار متوسطة ضعي السكر والماء. قلبي باستمرار حتى يذوب السكر. اتركي السكر يغلي حتى يصبح لونه ذهبيا. أضيفي الكريمة المخفوقة والفانيليا واخفقي حتى تمتزج المكونات. اتركي صوص الكراميل يبرد قليلا قبل استخدامها. في وعاء الخلاط اخفقي كريم شانتيه الباودر مع الحليب حتى تتكون رغوة كثيفة.

طريقة تجميع الكيكة مع صوص الكراميل

قطعي الكيكة إلى ثلاث طبقات. اغمسي كل طبقة من الكيكة في صوص الكراميل. ضعي طبقة من الكيكة في طبق التقديم ثم وزعي طبقة من الكريم شانتيه. كرري العملية حتى تنتهي من طبقات الكيكة. زيني الكيك بالكريم شانتيه والصوص الكراميل حسب الرغبة.

نصائح جيدة لنجاح تحضير كيكة الحليب مع صوص الكراميل