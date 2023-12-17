تناول 7 حبات من حبة البركة يومياً وانظر ماذا يحدث للجسم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حبة البركة، تم ذكرها في القرآن الكريم، الحبة السوداء، أو حبة البركة، واحدة من أكثر البذور التي لها الكثير من الفوائد التي يصعب ذكرها في سطور قليلة، وأمرنا بتناولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب كثرة فوائدها على الصحة والجسم، هذا وتحتوي حبة البركة على العديد من الفوائد، وقيم غذائية لا تعد ولا تحصى، وقديماً كان يتم استخدامها في الطب البديل قبل آلاف السنين.

ويقول خبراء التغذية العلاجية، أن حبة البركة أو الحبة السوداء بها نسبة عالية من الفيتامينات، وهي واحدة من الأعشاب أو البذور الشهيرة، ومنذ القدم يتم استخدامها، وفي الطب النبوي أيضاً كان لها فاعلية كبيرة في محاربة الكثير من الأمراض، وأسهل طريقة لتناول الحبة السوداء، هي مضغها، حتى يستفيد الجسم من الزيوت الموجودة بها.

فوائد حبة البركة

تعمل على تخفيف أعراض البرد التي تنتشر في الشتاء، وتخفيف السعال.

تعمل على علاج الصداع وألام الجسم.

تعمل على علاج مشاكل تقصف الشعر وزيادة حيويته.

تساعد في علاج مشاكل البشرة المختلفة.

تساعد الجسم في التخلص من حصوات البول.

تساعد في علاج حرقان المعدة وارتجاع المرئ.

تعتبر الحبة السوداء مصدر قوي للطاقة، وتحارب الخمول والكسل.

تعمل أيضاً على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وعلاج الإمساك.

بها مجموعة من المركبات التي تعمل على علاج التهابات المفاصل.

تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

يقول خبراء التغذية أن حبة البركة يفضل تناول 7 حبات منها، والوقت الأفضل لتناولها في الصباح الباكر، أو في فترات الضحى، كما ينصح بضرورة مضغها جيداً ليستفيد الجسم من الزيوت الموجودة بها، بالإضافة إلى ذلك يمكن تناول الحبة السوداء مع الطعام أو بعد الطعام مباشرةً، كما أكد خبراء التغذية بأنه لا ينصح بتناول أكثر من 7 حبات يومياً، حتى لا ترفع نسبة الدهون الضارة في الجسم.