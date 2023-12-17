في عشر دقائق حضري بسكويت الاوريو الأصلي أحلى من الجاهز بمكونات بسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسكويت الأوريو هو أحد أشهر أنواع البسكويت في العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ والمميز الذي يجمع بين الشوكولاتة والكريمة ولكن هل تعلم أنه يمكنك تحضير بسكويت الأوريو في منزلك بمكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها؟ في هذا المقال سنقدم لك طريقة عمل بسكويت الأوريو بالطعم الأصلي وبكل سهولة مع ذكر مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها بشكل كامل بدلاً من شراؤه من المحلات.

طريقة عمل بسكويت الأوريو

مكونات بسكويت الأوريو

2 كوب دقيق.

نصف كوب كاكاو.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة.

ملح.

نصف كوب زبدة.

مقدار نصف كوب سكر أبيض.

نصف كوب سكر بني.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات الحشو

نصف كوب زبدة.

2 كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة حليب .

طريقة عمل بسكويت الأوريو

في وعاء كبير نخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر والملح، ونتركهم جانبا.

في وعاء آخر، نخفق الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني حتى يصبح الخليط كريمي وهش.

نضيف البيضة والفانيليا ونخفق جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق تدريجيا ونعجنه حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نغطي العجينة بورق نايلون ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية، ونغلف صينية بورق زبدة.

نقطع العجينة إلى كرات صغيرة، ونضغط عليها باليد أو بقالب لتشكيلها على شكل بسكويت الأوريو.

نرص البسكويت في الصينية، وندخلها في الفرن لمدة 10 دقائق أو حتى ينضج البسكويت ويصبح مقرمشا من الخارج وناعما من الداخل.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد تماماً.

طريقة عمل الحشوة