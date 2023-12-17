أسرار عمل البسبوسة مثل أشهر محلات الحلويات الشرقية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد البسبوسة واحدة من أكثر الحلويات المنتشرة في عدد من الدول، وبسبب تلك الشهرة تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل البسبوسة مثل أشهر محلات الحلويات الشرقية، ويمكن عمل البسبوسة بأكثر من طريقة، ويمكن أن يتم إضافة العديد من مواد الزينة الأخرى، أو الحشو المفضل لدى البعض، مثل القشطة، أو يتم حشوها كنافة، أو أي نوع من أنواع المكسرات.

كثير من النساء أو من لديه هواية الطهي، يخشى من عمل بعض أنواع الحلويات الشرقية، ولا سيما البسبوسة، لكن في الحقيقة فهي تعتبر من أسهل الوصفات، ومكوناتها متوفرة في كل منزل، فقط قد تحتاج بعض المكونات الأخرى للحصول على أفضل طعم.

مكونات عمل البسبوسة

نصف كيلو من دقيق السميد.

كوب سكر.

نصف كوب من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج باودر.

كوب زبادي أو كوب إلا ربع حليب.

ربع كوب جوز هند ناعم.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

يتم وضع جميع المكونات السابقة في صينية دون عجن.

يتم فرد العجين في صينية تم دهنها مسبقاً بزيت أو سمن.

نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 30 أو 35 دقيقة.

فور خروجها يتم سقيها بالشربات الساخن.

هناك سر قد يخفيه عنك معظم الطهاه أو شيف الحلويات، وهو ألا يتم عجن البسبوسة بأي شكل من الأشكال، ومن أهم خطوات نجاح عمل البسبوسة، أن يتم سقيها بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن، وحتى يتم الحصول على بسبوسة مرملة ألا يتم تركها مدة كبيرة داخل الفرن، وتكون التسوية على نار هادئة تماماً، وعند ملاحظة أن الجوانب تم تسويتها بلون ذهبي، يتم تشغيل الشواية حتى ينضخ سطح البسبوسة بلون مميز.