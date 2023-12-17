وصفة للقضاء علي الشعر الأبيض والتخلص من الشيب بدون استخدام أي مواد كيميائية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من السيدات تعاني من ظهور الشيب المبكر وظهور الشعر الأبيض ولذلك ترغب في إيجاد حلول أو وصفات للقضاء على ظهور الشعر الأبيض والشيب بشكل نهائي، ومن ضمن هذه الوصفات الوصفات الطبيعية التي لا تتلف الشعر مع كثرة استخدامها وكذلك تضفي إليه جمالاً وتألق بشكل كبير على غير الصبغات التي تجعل خصلات الشعر تتلف وتحترق، ومع كثرة استخدامها تقلل من رطوبة فروة الشعر وتقلل من حيويته، حيث أن هذه الأشياء تؤدي إلى تساقط الشعر وتقليل عملية نموه وتقصف أطرافه كذلك.

وصفة القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض

من المعروف أن القرنفل من الأعشاب التي تساعد على التخلص من الشيب بشكل كبير كما أن له فوائد عديدة أخرى، ويمكن استخدام القرنفل مع بعض الزيوت الطبيعية لمقاومة شيب الرأس حيث أنه يعمل على تقليل عملية الشيب ويعيد للشعر مظهره ولونه الطبيعي.

مكونات وصفة القرنفل للقضاء على الشيب

في مكونات بسيطة يمكن إعداد وصفة القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض من دون الحاجة إلى استعمال الصبغات التي تؤدى إلى خسارة الشعر مع الوقت، وفيما يلي بيان بمكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة حنة.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

وأيضاً ملعقة كبيرة جل الصبار.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

وأيضاً ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

طريقة استعمال الوصفة

يتم تحضير وصفة القرنفل للقضاء على الشيب بشكل نهائي في خطوات بسيطة وسهلة وتتمثل هذه الخطوات فيما يأتي: