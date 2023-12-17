كفتة الطاسة بأبسط المكونات وأسهل الخطوات مستنية إيه عشان تجربيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كفتة الطاسة من الأطباق الشهية والسهلة التحضير في المنزل، وتعتمد هذه الوصفة على خلط اللحم المفروم مع التوابل والبهارات حسب الذوق، ثم تشكيلها وقليها أو شوائها، ويمكن تقديم كفتة الطاسة كوجبة رئيسية مع الأرز أو الخبز أو كطبق جانبي مع السلطات، كما تتميز بطعمها الرائع وسهولة تحضيرها، مما يجعلها خياراً مفضلاً في الطهي المنزلي.

سر مكونات كفتة الطاسة

كيلو لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

بقدونس مفروم.

ثوم مفروم.

صلصة الطماطم.

بقسماط مطحون.

بيضة.

فلفل أسود.

ملح.

سبع بهارات.

كمون.

أسهل طريقة لتحضير كفتة الطاسة