كفتة الطاسة بأبسط المكونات وأسهل الخطوات مستنية إيه عشان تجربيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كفتة الطاسة من الأطباق الشهية والسهلة التحضير في المنزل، وتعتمد هذه الوصفة على خلط اللحم المفروم مع التوابل والبهارات حسب الذوق، ثم تشكيلها وقليها أو شوائها، ويمكن تقديم كفتة الطاسة كوجبة رئيسية مع الأرز أو الخبز أو كطبق جانبي مع السلطات، كما تتميز بطعمها الرائع وسهولة تحضيرها، مما يجعلها خياراً مفضلاً في الطهي المنزلي.
سر مكونات كفتة الطاسة
- كيلو لحم مفروم.
- بصلة مفرومة.
- بقدونس مفروم.
- ثوم مفروم.
- صلصة الطماطم.
- بقسماط مطحون.
- بيضة.
- فلفل أسود.
- ملح.
- سبع بهارات.
- كمون.
أسهل طريقة لتحضير كفتة الطاسة
- في وعاء كبير، امزجي جميع المكونات جيدًا.
- قومي بعجن المزيج لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتماسك.
- شكلي الكفتة على حسب الرغبة.
- سخّني مقلاة على نار متوسطة، ثمّ أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- ضعي الكفتة في المقلاة واتركيها حتى تنضج من جميع الجوانب.
- قدّمي الكفتة مع الأرز المفلفل أو كسندوتشات وتمتعي بالطعم الرائع.
طريقة تحضير الأرز المفلفل
- في وعاء كبير، سخّني ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- أضيفي بصلة مفرومة، وقلّبي حتى تذوب.
- أضيفي كوبًا من الأرز البسمتي، وقلّبي لمدة دقيقتين.
- أضيفي ملعقة صغيرة من الملح، وكوبًا من الماء الساخن.
- غطّي الوعاء، واتركيه على نار متوسطة حتى ينضج الأرز.
طريقة تحضير سندويشات الكفتة
- سخّني مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من الزبدة.
- أضيفي شريحة من الخبز إلى المقلاة، واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون من الجهتين.
- ضعي شريحة من الخس أو الجرجير على الخبز.
- أضيفي الكفتة المحضّرة إلى السندويش.
- ثم أضيفي أي صلصة تفضلينها، مثل صلصة الطماطم أو صلصة الثوم أو الخردل.
- ضعي شريحة أخرى من الخبز على الوجه العلوي لتكتمل السندويشة.
- قدمي السندويشة وهي ساخنة، واستمتعي بالطعم الرائع.