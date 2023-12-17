لمحبي الوجبات السريعة والشهية "أصابع البطاطس بالجبن" وصفة مقرمشة تذوب في الفم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصابع البطاطس بالجبن تعد من الوجبات الخفيفة المحبوبة لدى الكثيرين، وهي مثالية كطبق جانبي أو كوجبة خفيفة في المساء، وتجمع هذه الوجبة بين طعم البطاطس المقرمشة والجبن الذائب، مما يجعلها خيارًا شهيًا لجميع أفراد الأسرة وخصوصا الأطفال لأنهم يستمتعون بها كثيرًا ولذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات لكي تقوموا بعملها.

مكونات أصابع البطاطس بالجبن

4 حبات بطاطس كبيرة.

1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة.

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة.

1 بيضة.

1 كوب دقيق.

1 كوب بقسماط (فتات الخبز).

1 ملعقة صغيرة من الأعشاب المجففة (كالأوريجانو أو الريحان).

ملح وفلفل حسب الرغبة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

سلق البطاطس: قشر البطاطس وقطعها إلى أصابع، ثم اسلقها في ماء مملح حتى تصبح طرية ثم قوم بهروسها.

تحضير خليط الجبن: اخلط الجبنة الموزاريلا والبارميزان في وعاء، وأضف الأعشاب المجففة، الملح، والفلفل.

إعداد البطاطس: بعد أن تبرد البطاطس قليلاً قم بعمل أصابع، ثم ضع داخلها خليط الجبن واغلقها جيدا، ثم اغمسها في البيض المخفوق وأخيرًا في البقسماط.

القلي: سخن زيت القلي في مقلاة عميقة، ثم قلي أصابع البطاطس حتى تصبح ذهبية اللون.

التقديم: صفي أصابع البطاطس على ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد، ثم قدمها ساخنة ويمكن وضع البقدونس للتزيين.

يمكنك إضافة بعض التوابل مثل الفلفل الأحمر المطحون أو الثوم البودرة لإضافة نكهة إضافية.

لتجنب امتصاص الزيت، تأكد من أن الزيت ساخن جدًا قبل البدء في القلي.

يمكنك استبدال البقسماط بفتات خبز البانكو لقرمشة أكثر.

أصابع البطاطس بالجبن هي وجبة خفيفة مثالية تجمع بين النكهات الغنية والقوام المقرمش، وهذه الوصفة سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المكونات المعقدة، مما يجعلها مناسبة للعزومات العائلية أو كوجبة سريعة في أوقات العمل ويمكننا عملها في الرحلات فعليكم تحضير أصابع البطاطس بالجبن في منزلك واستمتع بطعمها اللذيذ والمميز.