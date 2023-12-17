تعرف على ما يحدث للجسم عند تناول القشطة الخضراء للبشرة والجسم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القشطة الخضراء، واحدة من أبرز الفواكه الموسمية التي لها شكل وطعم مميز، تختلف عن غيرها من الفواكه، تحتوي على العديد من الفيتامينات الضرورية، وتعمل على محاربة العديد من الأمراض المختلفة، طعمها يمتاز بمذاق مختلف، تشعر وكأنك تتناول أكثر من نوع في فاكهة واحدة، ويحتوي هذا النوع من الفواكه على العديد من القيم الغذائية، والفوائد الصحية للجسم، خاصةً مرضى الأورام السرطانية، لما لها من دور فعال في التخلص من الخلايا السرطانية في الجسم.

ويقول خبراء التغذية عنها، ان القشطة الخضراء من فواكه فصيلة القشطيات، التي تحتوي على كمية كبيرة من بعض الفيتامينات، مثل فيتامين أ، وفيتامين ب، ومضادات الأكسدة، الحديد، الكالسيوم، وغيرها من المعادن الأخرى التي تجعلها من أبرز فواكه التي ينصح بها الأطباء لمرضى الأورام السرطانية.

فوائد القشطة الخضراء

تحتوي القشطة الخضراء على الحديد، مما يجعلها خيار قوي لمن يعانون من فقر الدم.

بسبب كمية البوتاسيوم الموجودة في القشطة، فهي تعتبر من الفواكه التي تساعد في علاج الشد العضلي الذي يصيب الرياضيين بشكل عام.

تعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم.

تساعد الجسم على إفراز الأنسولين، وتساعد في خفض مستوى السكر في الدم.

بها نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي بدورها تساعد في التخلص من الخلايا السرطانية.

لها فوائد عديد في علاج بعض مشاكل البشرة، وتعمل على التخلص من تجاعيد البشرة.

تعتبر محارب قوي للأرق، ولها فعالية كبيرة في الحصول على نوم هادئ.

هناك أيضاً العديد من الفوائد الأخرى لها، سواء التجملية أو الصحية بشكل عام، وهناك الكثير من السيدات يقمن بعمل ماسكات باستخدام قشور القشرة الخضراء، وذلك لأنها تحتوي على خصائص تجميلية كثيرة، ورغم كل هذه الفوائد، إلا أنه قد تكون قليلة شئً ما في الأسواق، ولكنها موجودة بكثرة في الأسواق الكبيرة، أو المراكز التجارية.