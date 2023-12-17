طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بمنتهى السهولة… هتعمليه كل يوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الجلاش باللحمة من الأكلات الشهية والرائعة التي يعشقها الجميع سواء الكبار أو الصغار، فهي وجبة موفرة واقتصادية ولا تستغرق وقتا طويلاً في تحضيرها، ويتم تحضيرها بكثرة في شهر رمضان وعلى مائدة الإفطار لمذاقها الرائع، ويوجد أنواع عديدة للجلاش ومنها الجلاش الحلو والجلاش بالجبن والجلاش باللحم المفروم، حيث تسعى الأمهات إلى البحث عن طرق سهلة وبسيطة لتحضير الأكلات وتكون غير مكلفة، لذلك سنعرض طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة لأنه من أسهل وأحلي الوصفات التي يتم تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة.
طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة
يحتاج الجلاش باللحمة إلى مكونات متوفرة وبسيطة وغير مكلفة، ومن هذه المكونات ما يلي:
- لفة جلاش.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- كوب لبن.
- ملح وفلفل أسود وبهارات مشكلة.
- بيضة.
- كوب سمن.
- بصلة مقطعة قطع صغيرة.
- 2 فلفل أخضر أو حامي مقطعين قطع صغيرة.
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خطوات تحضير الجلاش باللحمة
يمكن تحضير وصفة الجلاش باللحمة بخطوات بسيطة وهي:
- في البداية نحضر طاسة ونضع اللحم المفروم حتى يتغير لونه ونضع الملح والفلفل الأسود والبهارات ثم نضيف البصلة ونقلب حتى تصفر ثم نضيف الفلفل الأخضر ونقلب جيداً حتى تنضج تماماً.
- نحضر صينية مستطيلة الشكل مدهونة بقليل من السمن ونفرش طبقات الجلاش مع دهن سمن بين الطبقات وعند المنتصف نضع اللحمة.
- بعد ذلك نضع باقي طبقات الجلاش وندهن بين الطبقات بسمن أيضاً.
- ثم نقوم بتقطيع الجلاش مربعات ونسقيه بخليط اللبن وعليه البيض والبهارات ونسقي الجلاش جيداً حتى يتشرب كل الخليط.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونضع الصينية لمدة 20 دقيقة حتى تحمر من الجوانب ثم ننقلها تحت الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي وتستوي تماماً.
- نخرجها من الفرن ونقوم بتغطيتها حتى لا تنشف وبعد ذلك نقوم بتقطيعها وتقديمها في أطباق بجانب المخلل والتومية والطحينة.