طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بمنتهى السهولة… هتعمليه كل يوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الجلاش باللحمة من الأكلات الشهية والرائعة التي يعشقها الجميع سواء الكبار أو الصغار، فهي وجبة موفرة واقتصادية ولا تستغرق وقتا طويلاً في تحضيرها، ويتم تحضيرها بكثرة في شهر رمضان وعلى مائدة الإفطار لمذاقها الرائع، ويوجد أنواع عديدة للجلاش ومنها الجلاش الحلو والجلاش بالجبن والجلاش باللحم المفروم، حيث تسعى الأمهات إلى البحث عن طرق سهلة وبسيطة لتحضير الأكلات وتكون غير مكلفة، لذلك سنعرض طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة لأنه من أسهل وأحلي الوصفات التي يتم تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

يحتاج الجلاش باللحمة إلى مكونات متوفرة وبسيطة وغير مكلفة، ومن هذه المكونات ما يلي: