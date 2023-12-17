"من غير بيض ولاكريمة هتعملي أشهي الحلويات" طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في الطاسة بطعم ونكهة فريدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كب كيك الشوكولاتة في الطاسة يعتبر وصفة سهلة و سريعة ومبتكرة تلبي رغبات محبي الحلويات بطريقة فريدة وممتعة، وفي زمن يسعى فيه الجميع للسرعة والكفاءة يأتي كب كيك الشوكولاتة في الطاسة كحل مثالي لتحضير حلوى شهية ورائعة بطريقة موفرة وفي وقت قياسي، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحلوى تحضر في خلال 3 أو 4 دقائق فقط، ومن خلال هذه المقالة نقدم لكم طريقة بسيطة وسهلة لعمل كب كيك الشوكولاتة في الطاسة.

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في الطاسة

1 كوب من الدقيق.

1/2 كوب من السكر.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

1/4 كوب من الحليب.

1 بيضة.

خطوات تحضير الكب كيك الشوكولاتة في الطاسة في البيت

قومي بتسخين طاسة غير لاصقة على نار متوسطة. في إناء صغير، قلبي كل من الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو الخام والملح. في وعاء آخر، امزجي كل من الزيت والحليب والبيض. أضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق، وقلبي حتى تتجانس المكونات. ضعي الخليط في الطاسة الساخنة. اتركيه على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق لكل جانب، أو حتى ينضج الكيك. قومي بتكرير تلك الخطوات حتى تنتهي كمية العجين. ثم قومي بتقديم كب كيك الشوكولاتة في الطاسة ساخنًا أو باردًا. نصائح لتحضير كب كيك الشوكولاتة في الطاسة يفضل استخدام طاسة غير لاصقة حتى لا يلتصق الكيك بالقاع. ينصح بعدم ترك الكيك على النار لفترة طويلة، حتى لا يحترق. يفضل تزيين كب كيك الشوكولاتة في الطاسة بالكريمة المخفوقة أو الشوكولاتة السائلة أو الشوكولاتة المبشورة.

يعتبر كب كيك الشوكولاتة في الطاسة وصفة مثالية لعشاق الحلويات السريعة والممتعة، وهذه الوصفة توفر تجربة طهي مميزة ومبتكرة، تجمع بين السهولة في التحضير والمذاق الرائع للشوكولاتة.